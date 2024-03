Cato Networks wil uiterlijk in 2025 een beursgang maken. De plannen zouden momenteel voorbereid worden in een samenwerking met drie banken.

Cato Networks bekijkt samen met banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Barclays de opties voor een beursgang. Het bedrijf zet de datum om deze plannen te voltooien op 2025. Vroeger mag, op voorwaarde dat de markten voldoende gunstig zijn.

De plannen lekten via Reuters, die sprak met verschillende bronnen betrokken bij de zaak. In die gesprekken werd ook benoemd hoeveel het cybersecurity-bedrijf zou willen ophalen met de beursgang. Het zou gaan om 500 miljoen dollar. Dat bedrag is niet definitief en ligt ook veel lager dan de waardering van 3 miljard dollar die voortkomt uit een financieringsronde van 2023.

Uitstel van beursgang

Tijdens die financieringsronde werden plannen voor een beursgang reeds besproken. Destijds lag de deadline op 2024. De bronnen zeggen dat de onzekerheid op de markten de beursgang kan vertragen. 2025 wordt nu als uiterlijke datum naar voren geschoven.

Cato Networks is een Secure Access Service Edge (SASE)-leverancier. Het levert dus eigenlijk een netwerkmodel dat het beheer van SD-WAN en de beveiliging ervan samenvoegt. Het bedrijf werd opgericht in 2015 in Israël. Eén van de mede-oprichters van het bedrijf had relevante ervaring in de security-industrie met de oprichting van Check Point Software.

