Via de DTC Community ben je meteen op de hoogte van cyberdreigingen en kom je in contact met 2.500 cybersecurity experts.

Je digitale veiligheid is heel belangrijk. Natuurlijk neem je daarvoor al de nodige cybersecuritymaatregelen binnen je bedrijf of organisatie. Maar hoe weet je of je echt over de laatste informatie beschikt ? Krijg je al berichten binnen als er een kritieke kwetsbaarheid zit in de softwaresystemen die je gebruikt? Kun je al overleggen met andere ondernemers of securitycollega’s? Nee? Sluit je dan nu aan bij het cybersecurityforum van Nederland, de DTC Community!

Het Digital Trust Center – onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – deelt via de community relevant cybersecurity nieuws en urgente dreigingsinformatie. Bijvoorbeeld als er kwetsbaarheden zijn ontdekt in veelgebruikte systemen zoals Citrix of Windows Exchange Servers. Door direct op de hoogte te zijn kun je actie ondernemen en de kwetsbare systemen patchen. Zo verklein je de kans op misbruik door cybercriminelen.

De DTC Community biedt bedrijven de mogelijkheid om actuele en relevante cybersecurity informatie, tips en best practices uit te wisselen. Op een onafhankelijk, niet-commercieel en veilig platform. Daarnaast is er een NIS2-themaruimte, waar leden met elkaar in gesprek gaan over de aankomende wetgeving. En wist je dat je met jouw branche, ISAC of collega’s een eigen samenwerkruimte kunt krijgen op de community?

Ruim 2.500 leden binnen handbereik

Het online forum heeft inmiddels ruim 2.500 leden en er komen dagelijks nieuwe leden bij. “De DTC Community is hét cybersecurity forum van Nederland.”, zegt Michel Verhagen, manager van het Digital Trust Center (DTC). “IT-professionals, CISO’s en ondernemers kunnen elkaar helpen, kennis uitwisselen en gezamenlijk Nederland digitaal weerbaar maken. We faciliteren die kennisdeling vanuit het DTC met een veilig, onafhankelijk platform.”

Voor wie niet dagelijks bezig is met cybersecurity, kan alle informatie die je over dit onderwerp leest of hoort soms overweldigend zijn. Waar begin je als en hoe zie je door de bomen het bos weer? De DTC Community is er voor iedereen die aan de slag wil met cybersecurity, van starters tot professionals. Zo kan je vragen stellen aan experts in dit vakgebied, bijvoorbeeld over awareness, ransomware of incident response.

Enkele cijfers over de DTC Community:

Er zijn sinds de start in 2021 in totaal 2.550 bedrijven en organisaties aangesloten bij de DTC Community.

Een groot deel van de leden (19%) is ondernemer, CEO of directeur. Ook CISO’s zijn goed vertegenwoordigd met 23%. Ook zijn er veel IT-managers, systeembeheerders, consultants, engineers en CTO’s actief op de community.

In 2023 zijn de berichten op de community al bijna 30.000 keer gelezen.

Wat de leden zeggen:

“Als CISO wil ik via betrouwbare bronnen op de hoogte zijn van wat er speelt.”

“Door dreigingsinformatie te ontvangen kan ik onze systemen snel updaten wanneer dat nodig is.”

“Via de DTC Community vergroot ik mijn netwerk, deel ik actuele kennis en leer ik van anderen.”

“De community helpt mij om relevante dreigingsinformatie snel te vinden.”

“De DTC Community levert voor mij een waardevolle bijdrage door een gesprek en discussie met vakgenoten te faciliteren.”



Blijf op de hoogte van NIS2

Doorlopend op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom NIS2? Sluit je aan bij de DTC Community en abonneer je op de NIS2-themaruimte. Daar delen IT-professionals, cybersecurity-experts en ondernemers kennis en informatie over alles wat met NIS2 te maken heeft. Hier deelt de overheid nieuws en informatie omtrent NIS2 én kun je met andere bedrijven in gesprek over de nieuwe wetgeving en de impact ervan op jou en/of je klanten.

Over het Digital Trust Center

Het Digital Trust Center is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en biedt ter ondersteuning van ondernemers een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Ook werkt het DTC samen met diverse organisaties ter vergroting van de digitale weerbaarheid bij ondernemend Nederland.