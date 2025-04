Nederland zet in op eigen soevereine overheidscloud

De Nederlandse overheid richt zich op een soevereine cloud om minder afhankelijk te worden van buitenlandse clouddiensten. Staatssecretaris Zsolt Szabó voor Digitalisering heeft dit plan aangekondigd in reactie op drie aangenomen Tweede Kamermoties.

Het nieuwe cloudbeleid komt voort uit een motie waarin de Tweede Kamer de regering vraagt om de continuïteit van de digitale overheid niet direct afhankelijk te laten zijn van Amerikaanse partijen. Hoewel Szabó benadrukt dat de VS een belangrijke bondgenoot blijft voor Nederland, erkent hij dat een te grote afhankelijkheid van één of enkele marktpartijen ongewenst is. “In de afweging welke data we in eigen beheer verwerken en wat in de public cloud moeten risicovolle strategische afhankelijkheden én marktconcentraties worden meegewogen”, aldus de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer.

Europese digitale soevereiniteit

De Nederlandse soevereine overheidscloud past in een bredere Europese trend naar meer digitale autonomie. Europa worstelt al langer met de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie en de recente geopolitieke ontwikkelingen maken dit thema alleen maar actueler. Voor Nederland is het belangrijk om samen met de EU op te trekken, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen digitale infrastructuur.

De overheidscloud wordt onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie die dit voorjaar wordt gepubliceerd. Deze nieuwe voorziening moet een oplossing bieden voor digitale dienstverlening waarbij het gebruik van publieke clouddiensten onwenselijk is, bijvoorbeeld vanwege de gevoeligheid van gegevens.

Aanscherping Rijksbreed cloudbeleid

De afwegingen rond digitale soevereiniteit worden niet alleen meegenomen in het ontwikkelen van een eigen cloudoplossing, maar ook in de aanscherping van het Rijksbrede cloudbeleid. Daarnaast werkt de staatssecretaris aan beleidskaders voor digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid, en aan een nieuwe IT-sourcingstrategie voor het Rijk.

Met deze maatregelen wil het kabinet de digitale weerbaarheid van de Nederlandse overheid versterken en zorgen dat kritieke digitale infrastructuur minder kwetsbaar wordt voor geopolitieke spanningen of commerciële belangen van grote techbedrijven.