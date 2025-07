ManageEngine lanceert MSP Central voor centrale beheersing

ManageEngine introduceert MSP Central, een platform dat monitoring, cybersecurity en service workflows bundelt voor managed serviceproviders. De modulaire cloud-native oplossing moet MSP’s helpen hun dienstverlening te schalen zonder kwaliteitsverlies.

MSP’s staan voor uitdagingen in een markt die volgens verwachting tegen 2029 ruim 511 miljard dollar waard zal zijn. ManageEngine biedt daarom MSP Central aan, dat alle kernfuncties van managed serviceproviders verenigt in één interface. Het platform combineert Remote Monitoring & Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) en endpoint security in een multi-tenant omgeving.

De kracht van MSP Central ligt volgens ManageEngine in de modulaire architectuur. MSP’s kunnen beginnen met alleen de benodigde onderdelen en later uitbreiden naarmate hun behoeften groeien. Er zijn geen verplichte bundels of licenties, wat de drempel voor implementatie verlaagt.

De RMM-functionaliteit zorgt voor apparaatbeheer over meerdere klanten heen. Patching, asset reports en proactieve oplossingen komen samen in een multi-klantenomgeving. De PSA-module bundelt ticketing, contractbeheer, SLA’s, tijdregistratie en facturatie in één workflow.

AI-gedreven automatisering en security

Het platform integreert AI-gestuurde functies om workflows te versnellen. Samenvattingen, sentimentdetectie, alertcorrelatie en voorspelde drempelwaarden moeten technici productiever maken. “Met MSP Central bundelen we het beste van ManageEngine’s bewezen IT-beheer en beveiligingstools in één platform”, zegt Mathivanan Venkatachalam, vicepresident bij ManageEngine.

Voor security biedt MSP Central endpoint protection tegen moderne cyberdreigingen. Vulnerability management, apparaat- en applicatiecontrole, anti-ransomware en browserbeveiliging zijn onderdeel van het pakket. De servermonitoring volgt infrastructuur op Windows, Linux, databases en virtuele systemen.

Integratie en toekomstplannen

MSP Central integreert met meer dan 20 tools uit IT-, security- en zakelijke ecosystemen via open API’s en voorgebouwde connectoren. Ook is het platform voorbereid op integratie met cloud marktplaatsen en partnerecosystemen.

ManageEngine heeft plannen voor verdere uitbreidingen richting SIEM, privileged access management en analytics. Het doel is alle MSP-oplossingen te centraliseren met flexibiliteit en schaalbaarheid als kernprincipes. MSP Central is wereldwijd beschikbaar met flexibele, modulaire prijsmodellen.

