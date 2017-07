Sluiting illegale supermarkt Alphabay, geen exitscam maar politieactie

Security

Silkroad was wellicht de meest bekende supermarkt op het “darkweb”. Toen deze marktplaats voor drugshandel en wapens door de FBI werd opgerold waren er al snel opvolgers. Silkroad 2.0 was al binnen een dag in de lucht en recent werd Alphabay als grootste gezien. Aangezien je alleen op zo’n marktplaats kan handelen met Bitcoins en vooraf moet betalen, is het voor de kopers altijd een risico. Aangezien alle aangeboden waar illegaal is en je dus zaken doet met criminelen, was er enige paniek toen de site vorige week ineens onbenaderbaar werd. Gedacht werd aan een zogenaamde exitscam, ofwel de beheerder sluit de website en gaat er met de Bitcoins vandoor. Nu is bekend geworden dat via een internationale samenwerking van de Verenigde Staten, Canada en Thailand de site uit de lucht gehaald is.

Hoe werkte Alphabay en hoe succesvol was zij? Wat zijn de gevolgen van het ingrijpen van justitie?

Allereerst werkte Alphabay alleen via het zogenoemde “darkweb”. Dit is een ondergronds internet waar mensen anoniem kunnen surfen. Ook het darkweb werkt met websites en Alphabay heeft een marktplaats geopend. In plaats van een boek of tweedehands wasmachine verkocht men daar drugs, gestolen creditcardgegevens en ook wapens. Gek genoeg beschikken maar weinig eigenaren over een facturatiesysteem en BTW-nummer, dus wordt er afgerekend via Bitcoins. Degene die een account aanmaakt stort een saldo Bitcoins op de Bitcoinwallet van de eigenaar van de site. Mocht de koper een leuk setje creditcardgegevens gezien hebben en een deal maken met de verkoper, dan rekent de verkoper af met de sitebeheerder, uiteraard ook weer via Bitcoinwallets. Of de koper zijn bestelling krijgt is, net als bij de reguliere marktplaats vooral afhankelijk van de eerlijkheid van de verkoper.

Op de vraag of er nog wat verdiend werd kunnen we het best antwoorden met wat cijfers. In het eerste half jaar van 2017 werd alleen in de handel in gestolen creditcards op de site al 5 miljoen dollar omgezet. De gemiddelde totaalomzet bedroeg tussen de 600.000 en 800.000 dollar per dag.

De impact van de actie is vooral groot voor de beheerder van de site. Vanuit de Thaise cel merkte hij dat Amerika en Canada om zijn uitlevering hebben gevraagd. De officiële lezing is dat hij na dit bericht zelfmoord heeft gepleegd. Uiteraard zijn de potentiële kopers hun geld kwijt. De handel zal waarschijnlijk onverminderd doorgaan. Na het oprollen van Silkroad was er immers ook binnen enkele uren een Silkroad 2.0. Silkroad 2.0 bestaat overigens ook niet meer.