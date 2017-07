AMD stelt budget Ryzen 3 processoren beschikbaar

Hardware

AMD’s Ryzen 3 processoren zijn officieel beschikbaar en de prijzen ervan zijn daarbij ook bekendgemaakt. Deze budget processoren vormen het lagere segment van het Ryzen merk en zijn beschikbaar vanaf 109 euro.

De Ryzen 3 chips zijn beschikbaar in twee varianten: de normale Ryzen 3 1200 voor 109 euro en de sterkere Ryzen 3 1300X voor 129 euro. De specificaties van de processoren zijn niet meer veranderd sinds AMD’s aankondiging eerder deze maand, aldus The Verge. Beide chips zijn quadcores met vier threads. De 1300X heeft een klokfrequentie van 3,5 GHz en kan tot een maximum van 3,7 GHz. De 1200 daarentegen is iets langzamer met 3,1 GHz. De processoren beschikken niet over SMT.

Het grootste voordeel van de nieuwe AMD chips is toch wel de prijs. Met een startprijs van 109 euro, is het natuurlijk een koopje. Intel’s Pentium G4560 processor was op het gebied van budgetprocessoren de absolute koploper in het afgelopen half jaar. Deze kostte maar zo’n 60 euro. Deze is inmiddels vrijwel nergens meer te kopen volgens hardware.info, omdat het toch een beetje té goedkoop was voor de hedendaagse chipmarkt. De eerstvolgende Pentium chip kost nu rond de 100 euro. AMD’s nieuwe chips zijn daarom niet veel duurder.

Je kunt de Ryzen 3 processoren bij verschillende webwinkels kopen, dus als je nog een goedkope processor nodig hebt is dit je kans.