Trump dreigt opnieuw met harde tarieven tegen Apple en EU

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gedreigd met harde handelstarieven. Ditmaal zijn smartphonegigant Apple en de gehele Europese Unie het doelwit. Trump wil een tarief van 25 procent opleggen aan Apple voor iPhones die in de VS worden verkocht maar niet lokaal geproduceerd worden. Daarnaast dreigt hij met een tarief van 50 procent op alle Europese importgoederen vanaf 1 juni.

De escalatie in Trumps handelsretoriek komt na enkele weken van relatieve kalmte op het handelsfront. De president maakte zijn nieuwe plannen bekend via zijn sociale mediaplatform Truth Social, wat meteen effect had op de financiële markten. Beleggers reageerden geschrokken, met als gevolg dat de S&P 500 futures 1,5 procent verloren in de pre-market handel, terwijl de Eurostoxx 600 met 2 procent daalde.

“Ik heb Tim Cook van Apple lang geleden geïnformeerd dat ik verwacht dat hun iPhones die in de Verenigde Staten verkocht worden, ook in de Verenigde Staten geproduceerd worden, niet in India of waar dan ook”, schrijft Trump op Truth Social. “Als dat niet het geval is, moet Apple een tarief van minstens 25 procent betalen aan de VS.”

De president gaf geen tijdspad aan voor wanneer deze tarieven zouden kunnen ingaan. Apple zelf heeft niet direct gereageerd op de uitspraken. Het bedrijf verkoopt jaarlijks meer dan 60 miljoen smartphones in de Verenigde Staten, maar er is momenteel geen smartphone-productie in het land.

Productie naar India

Apple werkt al langer aan het verplaatsen van een deel van zijn productie om minder afhankelijk te zijn van China. Volgens bronnen van Reuters wil het bedrijf tegen eind 2026 het grootste deel van zijn voor de VS bestemde iPhones in India produceren. Dit plan zou versneld worden door de dreiging van hogere tarieven op producten uit China.

Het techbedrijf heeft recent aangekondigd dat in het huidige kwartaal het merendeel van de in de VS verkochte iPhones uit India zal komen. Dit suggereert dat Apple al voorbereidingen treft voor mogelijke handelsbelemmeringen.

Ook Europese Unie in het vizier

Naast Apple richt Trump zich ook op de Europese Unie. Hij dreigt met een tarief van 50 procent op alle Europese importgoederen vanaf 1 juni. Dit zou grote gevolgen hebben voor luxeproducten, farmaceutische middelen en andere goederen van Europese fabrikanten.

In april kondigde Trump al aanzienlijke tarieven op Chinese producten aan, wat toen leidde tot een verkoopgolf op de Amerikaanse markten. Hoewel het Witte Huis later terugtrad en uitzonderingen toekende voor onder meer smartphones, lijkt Trump nu weer een hardere lijn te kiezen.

