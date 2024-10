Intel en AMD harmoniseren de x86-chiparchitectuur

Intel en AMD willen, ondanks hun onderlinge concurrentie, gezamenlijk optrekken voor het verbeteren van de x86-chiparchitectuur en vooral de instructie-set. Beide partijen richten samen een werkgroep op met industriepartners.

Intel en AMD kondigen samen de x86 Ecosystem Advisory Group aan, meer een consortium of ook ecosysteem tussen meerdere partijen die belang hebben bij de x86-chiparchitectuur. Andere partijen binnen het nu operichte consortium zijn Broadcom, Dell Technologies, Google, HPE, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle en RedHat van IBM. Ook Linux-oprichter Linus Torvalds en Tim Sweeney, CEO van Epic Games, doen aan het project mee.

Het consortium richt zich vooral op het verbeteren van de x86 instructie-set-architectuur. Een nieuwe instruction set moet bewerkstelligen dat de traditionele x86-architectuur uit 1978, die nog steeds primair door Intel wordt gebruikt, compatibel is met de aangepaste x86-64-variant van chipontwikkelaar AMD.

Consistentie

Tussen deze twee x86-varianten moet meer consistentie komen waardoor de huidige verschillen tussen beide chiparchitectuurversies worden geëlimineerd. De discrepantie tussen x86 en x64 heeft invloed op het koopgedrag van bedrijven als het gaat om investeringen in nieuwe chips en processors.

Op dit moment bijvoorbeeld beschikt de x86-architectuur van Intel nog over een extra set van instructies; Advanced Matrix Extensions. Deze instructies helpen CPU’s sneller te draaien voor LLM’s dan de traditionele instructies in de x86-architectuur. Deze specifieke instructies werken echter niet op de x86-64 gebaseerde CPU’s van AMD. Dit betekent dat applicaties die deze instructieset hebben, dan niet de technologie van de AMD-hardware kunnen gebruiken. Applicaties zouden dan herschreven moeten worden.

Hoe meer eigenschappen beide x86-versies met elkaar delen, hoe eenvoudiger het voor ontwikkelaars wordt applicaties tussen beide te migreren. Via de x86 Ecosystem Advisory Group willen beide chipontwikkelaars technische feedback ophalen uit de sector om het standaardisatieproces verder door te voeren. Aangezien x86-processors vooral voor desktops/laptops en servers zijn bedoeld, gaat hier de eerste aandacht naar uit.

Ook voor connected devices

Het standaardisatiewerk voor x86 gaat zich volgens het consortium echter ook richten op andere toepassingen en soorten devices, inclusief met het internet verbonden devices als bijvoorbeeld smartphones. Hiermee wil de x86 Ecosystem Advisory Group mogelijk de x86-architectuur een concurrent maken voor de Arm-architectuur die vaak gebruikt wordt in deze devices.

De nieuwe verbeterde x86-instructie-set laat nog wel even op zich wachten, zo geeft AMD in een commentaar aan. Eerste resultaten worden pas eind volgend jaar of later verwacht.

