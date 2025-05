AMD Threadripper 9000 en Radeon AI PRO R9700: Zen 5 en RDNA 4 voor workstations

Naast AI-pc’s en GPU’s voor consumenten gebruikt AMD Computex ook om nieuwe Ryzen Threadripper-chips en professionele videokaarten te lanceren. Vertrouwde core counts ontmoeten verhoogde DDR-snelheden, terwijl Radeon AI PRO R9700 schaalbaarheid voor AI-rekenkracht belooft.

De Threadripper- en Threadripper PRO-serie krijgen na anderhalf jaar een langverwachte update. Op het eerste gezicht komen de nieuwe workstation-processoren over als zeer vergelijkbare chips ten opzichte van de voorgaande 7000-serie (8000 is overgeslagen). Maximaal 96 cores en 192 threads, 128 PCIe 5.0 lanes en maximaal 384 MB aan L3 cache zijn elk specificaties die hetzelfde zijn gebleven voor de bovenste SKU, hier de 9995WX in de PRO-serie. Voor high-end desktop gaat de core count tot 64, met 256 MB aan L3 cache.

Zen 5-efficiëntie en DDR5-versnelling

Het grootste verschil tussen de eerdere Threadrippers en de 9000-serie zit in de Zen 5-architectuur, dat Zen 4 vervangt. Echter is er in de specsheet één wijziging doorgevoerd voorbij dit punt: de 8-channel ECC (Error Correcting Code) DDR5-chips kunnen tot 6400 MT/s aan, dit tegenover 5600 MT/s voor de Zen 4-gebaseerde Threadripper 7000-reeks.

Hieronder een opsomming van de nieuwste Threadripper-chips, die naar verwachting in juli 2025 beschikbaar komen (de tekst gaat onder de afbeeldingen door):

Radeon AI PRO R9700

Hoewel AMD niet meedoet aan de top van de consumenten-GPU-stack, daagt het wel Nvidia uit op het gebied van videokaarten die bedoeld zijn voor workstations. De nieuw aangekondigde AMD Radeon AI PRO R9700 bevat 32GB aan videogeheugen op basis van RDNA 4, de architectuur achter de goed ontvangen RX 9070 en RX 9070 XT in het consumentendomein. AMD belooft dat de nieuwe GPU’s zullen excelleren in multi-GPU configuraties. Hierbij kan de optelsom van GPU’s namelijk aanzienlijk grotere AI-modellen draaien dan een enkele chip, terwijl ROCm-ondersteuning op Linux de achterstand op Nvidia’s CUDA moet wegwerken.

De use-cases voor de nieuwe Radeon PRO variëren van lokale AI-inferencing tot fine-tuning en complexe creatieve workloads. Opvallend is dat AMD de chip vergelijkt met Nvidia’s consumentengerichte GeForce RTX 5080, dat het moet stellen met slechts 16 GB aan VRAM in plaats van 32. Hierdoor kunnen er veel minder grote LLM’s in het geheugen draaien, met gigantische snelheidsverschillen ten opzichte van AMD’s aanbod tot gevolg.

