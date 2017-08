Meeste Nederlanders positief over IoT-toepassingen maar bezorgd over veiligheid

Security

De gemiddelde Nederlander blijkt positief te staan tegenover het delen van persoonlijke gegevens met de politie of gezondheidszorg. De meeste mensen zien dan ook positieve mogelijkheden met het Internet of Things, maar het ligt er echt aan op welke manier gegevens gebruikt worden.

Dat blijkt uit de Unisys Security Index, een doorlopende en statistische meting van de mate van bezorgdheid die mensen koesteren over de veiligheid. Uit het onderzoek komt nu een beeld naar voren dat de meeste Nederlanders er geen moeite mee hebben om hun gegevens te delen. Maar op het moment dat gegevens zonder noodzaak gedeeld worden, denken veel mensen er anders over.

Delen van gegevens

Zo vindt 78 procent van de Nederlanders het prima als een knop op een smartphone of smartwatch de politie op de hoogte stelt van hun locatie bij een noodgeval. Slechts 31 procent is van mening dat het een goed idee is als de politie constant toegang heeft tot hun data, om op ieder gewenst moment hun locatie te bepalen.

Ook bij de gezondheidszorg is een soortgelijk resultaat te zien. Nederlanders staan bijzonder positief tegenover medische apparatuur als pacemakers of bloedsuikersensoren, die direct significante veranderingen doorsturen naar de huisarts, maar slechts 18 procent vindt het een goed idee wanneer zorgverzekeraars toegang hebben tot fitnesstracker-data om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een andere premie of een beloning voor goed gedrag.

“Nederlanders willen graag gebruik maken van de winst in efficiëntie en veiligheid die het IoT hen kan bieden, maar niet ten koste van zeggenschap over hun persoonsgegevens,” vertelt Henk van der Heijden, Sales Executive Global Security bij Unisys. Volgens hem zullen bedrijven, overheden en gezondheidsinstellingen dus stappen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die via IoT-apparatuur verzameld worden goed beveiligd zijn.

IoT-technologie in de luchtvaart en bankensector

Nederlanders blijken ook positief te staan tegenover IoT-technologie in de luchtvaart. Als er bijvoorbeeld in bagage sensoren ingebouwd worden die aan een smartphone-app laten weten op welke bagageband hun bagage uiteindelijk terecht komt, vindt 54 procent dat een goede ontwikkeling.

Maar wat de bankensector betreft vinden Nederlandse consumenten IoT-ontwikkelingen minder positief. Slechts 22 procent van de Nederlandse consumenten staat positief tegenover een smartwatch-app van een bank of een creditkaartbedrijf om betalingen mee te doen en 56 procent zegt hier negatief tegenover te staan. Bijna de helft van die mensen zegt die houding aan te nemen wegens zorgen over de veiligheid van transacties.

Veiligheidszorgen

Centraal staat dus vooral de handigheid van een IoT-techniek. Het is makkelijk om automatisch bericht te krijgen over de bagageband waar je heen moet lopen op het vliegveld, en daarbij komen er geen persoonlijke gegevens in het geding. Dat laatste blijft en grote zorg onder Nederlanders.

Nederlanders zijn dan ook verdeeld over de aanstaande General Data Protection Regulations (GDPR). 46 procent is van mening dat de GDPR niet goed aan burgers wordt gecommuniceerd. Vijfenvijftig procent stelt juridische stappen tegen een organisatie te nemen, wanneer die persoonsgegevens verliest aan hackers – maar slechts 16 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat organisaties datalekken die persoonsgegevens betreffen zullen rapporteren.

Tegelijk denken weinig Nederlanders dat ze zelf een ransomware-aanval zullen meemaken de komende 12 maanden. Wel is 53 procent van de Nederlanders door de WannaCry-aanvallen zichzelf gaan informeren over beveiliging tegen dit soort cyberaanvallen. 34 procent van de Nederlanders heeft hierdoor zijn software helemaal geüpdatet en 22 procent een back-up gemaakt van zijn of haar gegevens.

Grotere acceptatie IoT

De voornaamste manier om IoT-toepassingen beter aan de man te brengen, ligt volgens Unisys in veiligheid van gegevens. “Banken en andere financiële instellingen kunnen de zorgen van consumenten over de dataveiligheid van smartwatch-betaalkanalen wegnemen met een veelzijdige aanpak op zowel technologie- als beleidsgebied – zoals het inzetten van biometrie,” zegt Eric Crabtree, vice president en global head van Unisys Financial Services. “Dit soort technologische vooruitgang kan sneller en preciezer bepalen of een transactie frauduleus is, waardoor klanten een veiliger gevoel krijgen.”