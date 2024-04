Chipbedrijf Qualcomm en Qt Group, leverancier van frameworks voor het maken van GUI’s, slaan de handen verder ineen. Door Qt’s ontwikkelingstools voor meerdere platformen te integreren met Qualcomm’s processoren, willen ze de time-to-market voor IoT-apparaten verkorten.

De samenwerking moet het softwareleveranciers makkelijker maken om UI-oplossingen te ontwikkelen en te testen die draaien op Qualcomm-processoren. Daarnaast willen de bedrijven het ontwikkelen van Systems on Modules (SoM’s, ofwel compacte, geïntegreerde computersystemen) vereenvoudigen, wat de productie van apparaten als robots en beveiligingscamera’s versnelt.

De beide bedrijven werken al samen in de automotive-industrie. Door deze samenwerking uit te breiden naar de Internet-of-Things (IoT)-markt, hopen de bedrijven het makkelijker te maken voor software developers en grafisch ontwerpers om tegelijkertijd binnen hetzelfde framework te werken.

3D-graphics op low-powered apparatuur

Qt’s cross-platform framework biedt IoT-fabrikanten de mogelijkheid om geavanceerde 3D-graphics te tonen op low-powered apparaten. Bovendien gaat het efficiënter om met hulpbronnen in vergelijking met andere beschikbare opties, zo stelt de Qt Group. Een ander voordeel is dat Original Equipment Manufacturers (OEM’s) door de samenwerking toegang krijgen tot de softwareontwikkeling- en kwaliteitsborgingstools die Qt in het portfolio heeft, wat allemaal moet leiden tot een verbeterd en sneller productieproces.

Kortom, volgens beide partijen een ideaal scenario voor cross-platform-ontwikkeling van apparaten met een laag vermogen en embedded systemen, zoals je die in de IoT-industrie vindt.

Eerste reeks chips met Qt-ondersteuning

De eerste Qualcomm-producten met Qt-ondersteuning zijn de Qualcomm SA8155P, de Qualcomm Robotics RB5 Development Kit, de Snapdragon-chips 820D, 8155P en 6155P en de Qualcomm 8195. Support voor andere producten komt later beschikbaar, afhankelijk van de vraag van klanten.

Qualcomm is een van de grootste halfgeleiderfabrikanten ter wereld en levert processoren voor diverse sectoren, waaronder smartphones, auto’s en Internet of Things-apparatuur.

De Qt Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwaretools en frameworks voor het creëren van geavanceerde grafische user interfaces (GUI’s) en cross-platform applicaties. De software is veel in gebruik in onder andere de automotive-industrie, industriële automatisering, gezondheidszorg en entertainment.

Nieuwe Qt-versie uitgebracht

Qt heeft een paar dagen dagen geleden versie 6.7 van hun Qt-framework uitgebracht. Deze versie biedt verbeterde ondersteuning voor C++ 20, variable fonts en ondersteuning voor native pictogram-bibliotheken op Apple, Android en Windows.

De platformondersteuning is bijgewerkt en omvat nu macOS 14, iOS 17, Windows 11 23H2 en Android 14, samen met extra Linux-distributies. SVG-ondersteuning is ook verbeterd. De nieuwe versie van de Qt Creator-ontwikkelomgeving (versie 13) komt met Copilot-integratie, die een apart abonnement en licentie vereist.

