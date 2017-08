Waarde Bitcoin breekt record ondanks splitsing

Business

De Bitcoin heeft wederom een nieuw record gevestigd. De waarde van de digitale munt blijft maar toenemen en groeide afgelopen vrijdag naar 3.292,41 dollar. Dat terwijl er op de achtergrond een debat woedt over de toekomst van de munt, dat al leidde tot de oprichting van een nieuwe digitale munt.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag. Het debat draait om de vraag hoe de onderliggende technologie van de Bitcoin verbeterd kan worden. De voortwoedende discussie leidde al tot de oprichting van een spin-off munt, Bitcoin Cash, die vorige week gelanceerd werd.

Beide varianten hanteren een eigen systeem om ervoor te zorgen dat de digitale munten met redelijke snelheid gecreëerd kunnen worden. Tegelijk kijken ze beiden anders naar veiligheidsvraagstukken en de manier waarop transacties plaatsvinden. Onder het nieuwe Bitcoin-systeem kan er meer data per keer verwerkt worden, maar niet iedereen is het daarmee eens.

Bitcoin Cash

Ondertussen is de nieuwe munt, de Bitcoin Cash, sinds de lancering erg instabiel gebleken. De waarde daarvan staat op dit moment op zo’n 220 dollar, terwijl hij op zijn hoogtepunt een paar dagen geleden bijna 700 dollar waard was. De waarde schommelt door de onzekerheid onder investeerders over de toekomst van de munt.

Dat de Bitcoin desondanks in waarde steeg, komt doordat de opsplitsing goed verliep. Het geeft investeerders vertrouwen in wat nog altijd de populairste virtuele valuta is. Toch is er grote concurrentie: zo is de Ethereum (de tweede populairste digitale munt) sinds de lancering van de Bitcoin Cash 15% in waarde gestegen en nu 265 dollar waard.

Virtuele munten worden steeds populairder en er zijn er dan ook steeds meer in omloop. De site Coinmarketcap houdt de waarde van 811 digitale munten bij. Populairst is nog altijd de Bitcoin, met een totale waarde van bijna 45 miljard dollar.