Lancom lanceert de 1780EW-4G+, VPN-router met LTE-Advanced en 802.11ac WLAN

Networking

Lancom Systems laat in een persbericht weten dat zijn nieuwe VPN-router 1780EW-4G+ per direct beschikbaar is. Dit is de eerste Lancom VPN-router met ondersteuning voor LTE-Advanced (CAT6) en 802.11ac WLAN. Op zijn productpagina noemt de maker zijn apparaat ook wel een high-performance zakelijke VPN-router.

De 1780EW-4G+ weet mobiele netwerk downloadsnelheden tot 300 MBit/s en uploadsnelheden tot 50 MBit/s te realiseren. In het geval van draadloze netwerken kan de router snelheden tot 867 MBit/s behalen. Zo moet het apparaat ideaal worden om op verschillende locaties met een VPN-verbinding snel toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Tegelijkertijd biedt de WLAN-module gebruikers toegang via een veilige draadloze verbinding.

De draadloze radiomodule van de Lancom 1780EW-4G+ verbindt clients op de frequentieband 2,4 GHz of 5 GHz. In het eerste geval levert dat dus een snelheid tot 867 MBit/s (IEEE 802.11ac) op, en bij de frequentieband van 5 GHz een snelheid van 300 MBit/s (IEEE 802.11n). Lancom voegt om de prestaties te verbeteren zijn Active Radio Control (ARC) toe, een intelligente draadloze optimaliseringsconcept dat voorziet in functies als Adaptive RF Optimization, Adaptive Noise Immunity en Spectral Scan.

Beveiliging

Door een stateful inspection firewall, intrusion prevention en bescherming tegen denial of service moet er extra veiligheid gerealiseerd worden. Anderzijds zorgt ook volwaardige IEEE 802.11i-functionaliteit met WPA2- en AES-encryptie voor bescherming, alsmede het poortgebaseerd beheer van de netwerktoegang op basis van IEEE 802.1X/EAP (WPA2 Enterprise).

De router gebruikt daarnaast Advanced Routing & Forwarding (ARF). Zo biedt het apparaat ondersteuning voor maximaal zestien gevirtualiseerde netwerken met afzonderlijke DHCP-, DNS-, routing- en firewall-configuratie. Door dual stack-implementatie kan de router worden ingezet in een volledig op IPv4- of IPv6-gebaseerd netwerk of in een heterogeen dual stack-netwerk. De 1780EW-4G+ kan via PoE (IEEE 802.3at) voorzien worden van stroom.

Lancom Management Cloud

Het apparaat kan zelfstandig functioneren of met Software Defined Networking (SDN) technieken in de Lancom Management Cloud (LMC) automatisch aangestuurd worden. De beheertools LANconfig en LANmonitor stelt admins in staat om de 1780EW-4G+ te configureren en in de gaten te houden. Dat kan overigens ook met de LMC, waardoor complete netwerken (WAN, LAN en WLAN) op geautomatiseerde wijzen te configureren, monitoren en beheren zijn, inclusief bijbehorende onderdelen als routers, gateways, switches en draadloze access points.

Lancom noemt zijn router geschikt voor gebruik in tijdelijke congresruimtes of op bouwlocaties. De Lancom 1780EW-4G+ is per direct verkrijgbaar voor een verkoopprijs van 899 euro exclusief btw.