Als het aan de Amerikaanse overheid ligt, heeft Beijing geen toegang tot geavanceerde AI-chips. Toch bezitten Chinese instituten Nvidia-GPU’s, die waren meegeleverd met servers van Supermicro, Dell en Gigabyte.

Reuters heeft 10 Chinese universiteiten en onderzoeksinstituten gevonden die de AI-hardware bemachtigd hebben. De aanbestedingen vonden plaats tussen 20 november en 28 februari maar waren niet eerder gerapporteerd. Helaas meldt Reuters niet om welke GPU’s het precies gaat. Met waardes per aanbesteding tussen omgerekend 10.000 euro en 250.000 euro kan het wellicht verschillende modellen betreffen.

Zeer beperkte hoeveelheden

De aankopen zouden zeer beperkte hoeveelheden GPU’s hebben opgeleverd. Bovendien waren deze chips volgens Nvidia al geruime tijd vóór het ingaan van de restricties beschikbaar. Als dat het geval is, ligt het voor de hand dat de Chinese instellingen hooguit A100-modellen hebben bemachtigd. De opvolger daarvan, de H100, is altijd schaars geweest. Momenteel beperkt Amerika de maximale rekencapaciteit dermate dat zelfs de sterkste consumenten-GPU van Nvidia, de RTX 4090, niet in China verkocht mag worden.

Alle genoemde resellers ontkennen dat er regels geschonden zijn. Het is mogelijk dat de verkochte servers nog van oude voorraden afkomstig waren. In dat geval zou de hardware vóór november verscheept moeten zijn, toen de restricties ingingen.

Specifieke doeleinden voor de chips laten zich eenvoudig raden. De Chinese klanten zijn overwegend onderzoekscentra en richten zich onder meer op lucht- en ruimtevaart. Aangezien GPU’s bovenal geschikt zijn voor sterk geparalleliseerde workloads, zijn dergelijke wetenschappelijke toepassingen uiterst geschikt. Immers betreft het veelal talloze berekeningen die stuk voor stuk relatief eenvoudig te verwerken zijn, waardoor de duizenden cores in een GPU geschikter zijn dan een CPU met hooguit een paar dozijn cores.

