Inmiddels wordt er al maanden gesproken over toekomstige AI pc’s. Zowel softwarefabrikanten als Microsoft en Google als chip- en hardwarevendoren zoals Intel, AMD, HP en Dell kunnen er niet over ophouden. Op basis van uitgelekte systeemspecificaties lijkt het erop dat een grote nieuwe Windows 11 AI-functie, met de naam AI Explorer, enkel op Arm-systemen beschikbaar komt. Dat zou kunnen betekenen dat enkel Microsoft deze zomer een echte AI-pc heeft.

Dat er AI-features in Windows 11 komen, staat inmiddels vast. Eind vorig jaar en begin dit jaar leek het erop dat Microsoft met Windows 12 zou komen, maar inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat Windows 11 gewoon een enorme AI-update gaat krijgen met release 24H2. Deze nieuwe versie gecombineerd met nieuwe hardware moet de AI PC gaan vormgeven.

AI Explorer

Een van de belangrijkste AI-features wordt “AI Explorer”. Deze AI Explorer gaat exact bijhouden wat een gebruiker op zijn pc doet, welke documenten die aanmaakt, welke websites die bezoekt, mogelijk zelfs welke e-mail iemand verstuurt. Al die metadata wordt vervolgens verzameld in een lokale zoekdatabase, zodat gebruikers dit middels “natural language” en AI kunnen doorzoeken. Dat betekent dat je dus gewoon een vraag kan stellen aan AI Explorer en die daar een uitgebreid antwoord op heeft.

Mogelijke voorbeelden: “Vorige week was ik inspiratie aan het op doen voor een nieuwe badkamer, naar welke afbeeldingen heb ik het langst zitten kijken?”. Ander voorbeeld: “Ik heb een paar weken geleden voor een klant een voorstel gemaakt voor project X, wat was de conclusie van dat voorstel?”

Deze AI Explorer-zoekdatabase gaat dus veel verder, en snapt ook beter wat de context is van wat je zoekt. Daarnaast kan het omgaan met speciale parameters, zoals waar de gebruiker het langst naar heeft gekeken of wat de conclusie is van een serie e-mails of een projectvoorstel.

Enkel voor Arm AI-pc’s?

Voor zakelijke gebruikers klinkt de AI Explorer erg interessant, want je kunt er enorm veel tijd mee besparen. Dat is al helemaal het geval als je een beetje rommelig bent aangelegd en niet goed bent in het terugvinden van documenten of e-mails. Maar het ook gewoon nuttig als je even snel een antwoord wilt op een vraag.

De nu uitgelekte systeemspecificaties wijzen er echter op dat het vooralsnog een feature gaat zijn die enkel op Arm-pc’s beschikbaar komt en dan specifiek op chips van het Qualcomm Snapdragon X-platform. Die beschikken over een NPU om AI-taken af te handelen op een snelheid van 45 TOPS. De tegehangers van Intel en AMD komen respectievelijk niet verder dan 10 en 16 TOPS. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat AI Explorer meer TOPS vereist en dat deze feature pas naar x86-chips komt als ze over betere NPU’s beschikken. Enkel als je een optelsom maakt van de AI-vaardigheden van CPU, GPU en NPU tegelijk, zoals AMD doet, kom je in de buurt van 40 TOPS met andere hardware. Microsoft lijkt er echter voor te kiezen om deze AI-features enkel op de NPU te draaien om de accuduur zo goed mogelijk te houden.

Microsoft komt waarschijnlijk op 20 mei met meer informatie

Naar verluidt zal Microsoft op 20 mei een event organiseren, waarop het meer bekend zal maken over de AI-features in Windows 11. Ook staat er dan mogelijk nieuwe hardware gepland die gelijk overweg kan met deze nieuwe AI-features. Daarmee is dit slecht nieuws voor de recent aangekondigde Surface Laptop 6 series. Die beschikken over Intel-chips met maximaal 10 TOPS.

Het is nog even afwachten hoe dit scenario zich gaat ontvouwen, maar het zou zomaar kunnen dat enkel Microsoft deze zomer over echte AI pc’s beschikt, omdat Intel en AMD nog niet ver genoeg zijn. Het is ook slecht nieuws voor partijen als HP, Dell en Lenovo. Deze traditionele pc-makers zien wij op korte termijn niet direct Arm-pc’s op de markt brengen. Die hebben traditioneel een enorme sterke voorkeur voor Intel dat we dat niet zien gebeuren. Daarmee is Microsoft mogelijk de enige met een echte AI-pc deze zomer.