Bitcoin-waarde crasht na sluiten Chinees handelshuis

De bemoeienis van de Chinese overheid met cryptovaluta gaat een nieuwe fase in. BTC China kondigt op Twitter namelijk aan op 30 september te stoppen met zijn activiteiten. BTC China is één van de grootste beurzen in dat land voor de handel in Bitcoins. Dit besluit is direct terug te zien in de waarde van de Bitcoin, die in 24 uur tijd bijna 20 procent daalde.

De gehele markt voor cryptogeld heeft last van het nieuws. Zo is er bij de vijfde grootste digitale munt, de Litecoin een daling van meer dan 30 procent te zien. Begin september was er eveneens een daling bij de digitale munteenheden, maar deze is nog groter. De crash was toen te wijten aan het verbod van de Chinese overheid op een Initital Coin Offering (ICO’s), oftewel een emissie van een nieuwe cryptocurrency. Ook de overvolle markt zou een oorzaak geweest zijn.

De sluiting is het gevolg van een verbod op deze ICO’s. Volgens de Chinese overheid verstoren digitale valuta’s namelijk de economische en financiële orde. De digitale munten, met de Bitcoin dus voorop, faciliteren de activiteiten van criminelen. Zij gebruiken cryptocurrency om elkaar te betalen voor bijvoorbeeld de handel in drugs of wapens, maar ook het witwassen van geld komt voor.

Sluiting

Begin deze week verscheen er op Techzine al het bericht dat China zou overwegen bepaalde binnenlandes bitcoinexchanges te sluiten. Berichtgeving ging er toen van uit dat de centrale bank van China instructies opgesteld had om het verhandelen van de Bitcoin en andere digitale valuta te verbieden op handelsbeurzen. De sluiting van BTC China toont aan dat de overheid zijn plannen doorzet.

BTC China zal door zijn sluiting per direct geen nieuwe rekeningaanvragen meer behandelen. Er is nog niets bekend over de twee andere grote Chinese handelshuizen, de Huobi en de OKCoin. De Bitcoin piekte onlangs nog met een waarde rond de 5000 dollar. De huidige waarde ligt echter rond de 3000 dollar. Onderstaande screenshot laat zien hoeveel de grootste tien valuta’s in 24 uur daalden.