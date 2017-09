Bitcoin-waarde ondervindt geen last van bemoeienis Britse waakhond en Chinese overheid

Business

Zowel de Britse waakhond Financial Conduct Authority (FCA) als de Chinese overheid zijn de afgelopen 24 uur in het nieuws vanwege hun visie op digitale valuta’s. De grootste cryptomunt Bitcoin ondervindt daar momenteel echter geen last van en boekt op het moment van schrijven in 24 uur een waardestijging van 2,6 procent, al moet gezegd worden dat die waarde altijd erg op en neer schommelt.

Waarschuwing Britse waakhond

Allereerst is er dus de FCA die een waarschuwing afgeeft voor deelname aan een initial coin offering (ICO). Dat is een manier voor startende bedrijven om kapitaal bij investeerders op te halen. Met een ICO gebeurt dat door het maken en verkopen van een digitale valuta. De FCA heeft over ICO’s gezegd dat ze een erg groot risico zijn en bovendien een speculatieve investering. De FCA geeft in zijn waarschuwing aan dat investeerders op hun hoede moeten zijn voor het risico.

De Chinese overheid stak eerder al een stokje voor deze manier van geld verwerven. Volgens de overheid was dat nodig om illegale fondswerving en een piramidespel te voorkomen. Begin vorige week veroorzaakte dit een crash bij de waardes voor alle cryptovaluta’s, waarover we toentertijd berichtten.

Verbod China

China wil nu volgens anonieme bronnen van Wall Street Journal verder gaan door ook bepaalde binnenlandse bitcoinexchanges te gaan sluiten. Daarbij zou de centrale bank van het land instructies hebben opgesteld om het verhandelen van de Bitcoin en andere digitale valuta te verbieden voor handelsbeurzen. Platforms waar financiële over-the-counter-transacties direct tussen twee partijen plaatsvinden vallen buiten het verbod.

Het kan echter nog enkele maanden duren totdat het verbod gaat gelden. Toch zou het voor de Bitcoin een klap zijn als de plannen van de Chinese overheid worden doorgezet. Het land is namelijk goed voor bijna een kwart van de wereldwijde handel in de digitale valuta. De centrale bank heeft tests uitgevoerd met een prototype van een eigen cryptovaluta. Daarmee komt China dichterbij het worden van het eerste land met een centrale bank die zijn eigen digitale munt beheert.