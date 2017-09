Tweedederde van de bedrijven loopt omzet mis door gebrek aan cloudkennis

Business

Bijna tweedederde van de IT-professionals denkt dat een gebrek aan kennis over de cloud hun bedrijven belemmert in de bedrijfsvoering. Dat blijkt althans uit een onderzoek van de London School of Economis en Rackspace, waarover Cloud Pro schrijft. Ook innovatie wordt volgens de deelnemers van het onderzoek geblokkeerd.

De twee partijen ondervroegen voor hun onderzoek 950 personen die beslissingen maken binnen de IT en 950 IT-professionals. 64 procent van de IT-besluitnemers gaf aan dat het mislopen van omzet te wijten zou zijn aan het gebrek aan cloudvaardigheden. Het onderzoek schat dat er door de geringe kennis jaarlijks bijna 218 miljoen pond aan inkomsten verloren gaat bij Britse organisaties. Dat komt neer op bijna 250 miljoen euro.

Van de IT-pro’s denkt 67 procent dat meer kennis over cloudtechnologie organisaties kan helpen bij een toename aan innovatie en creativiteit. Bijna de helft van de besluitnemers schrijft een positieve opbrengst uit een investering toe aan de cloud en een nog groter deel denkt dat de technologie in de toekomst het rendement van een investering zal laten toenemen. Een groot deel van de personen die beslissingen maken binnen de IT, namelijk 72 procent, is van plan om cloudgebruik in de komende vijf jaar toe te laten nemen.

56 procent van de deelnemers geeft aan dat het moeilijk is om werknemers te vinden die cloudbeheer kunnen managen. De concurrentie voor talent, het niet kunnen bieden van competitieve salarissen, een moeilijk carrièreperspectief en een gebrek aan training vermoeilijkt het managen van clouds. Toch is 64 procent ervan overtuigd dat er meer investeringen nodig zijn om aan de uitdagingen van cloudcomputing te voldoen.

Noodzakelijk

Will Venters, assistent professor of information system bij de universiteit, geeft dan ook aan dat cloudtechnologie al een flink aantal voorbeelden van innovaties en mogelijkheden heeft laten zien voor bedrijven. Om aan de vraag van cloud te blijven voldoen moeten organisaties volgens Venters zowel kennis in huis hebben als een strategie.

Hoewel het onderzoek zich dus richtte op de Britse markt, zou het ongetwijfeld ook betrekking hebben op sommige Nederlandse bedrijven.