Volgens Salesforce gaat het eigen (generatieve) AI-ecosysteem en dat van zijn partners bedrijven wereldwijd de komende vijf jaar ongeveer 1,9 biljoen euro (2 biljoen dollar) aan omzet opleveren. Ook gaan deze oplossingen meer mensen aan het werk helpen.

Salesforce baseert zich hierbij op een onderzoek van IDC. Men stelt dat de eigen AI-oplossingen en -toepassingen in de periode 2022-2028 berdrijven wereldwijd veel omzet gaan opleveren. Concreet noemt de CRM- en cloudgigant hierbij een bedrag van maar liefst 2 biljoen dollar.

Werkgelegenheid

De (generatieve) AI-toepassingen van Salesforce zullen in de genoemde periode ook zorgen voor meer werkgelegenheid, zo voorspelt het onderzoek. Deze zou toenemen met 19,1 procent. Met andere woorden: het zou 11,6 miljoen extra banen op moeten leveren. Dit brengt het totaal aantal banen voor de Salesforce AI-oplossingen en -toepassingen op 17,9 miljoen in 2028. In 2022 waren dit er nog 6,3 miljoen.

Vooral data engineers en business-analisten zijn veelgevraagde AI-specialisten.

Voordelen gebruik (generatieve) AI

In het onderzoek wordt verder geconstateerd dat het gebruik van AI door bedrijven vanzelfsprekend blijft toenemen. Dit komt vooral voort uit de vraag om repetitieve taken bij werknemers weg te nemen en zo hun productiviteit te vergroten. De onderzoekers verwachten dat de investeringen naast een hogere productie per werknemer ook meer AI-vaardigheden en klanttevredenheid gaat opleveren.

Uitdagingen

Eveneens constateert het onderzoek ook dat er de komende jaren nog uitdagingen voor bedrijven bestaan als het om (generatieve) AI gaat. Deze bestaan onder meer uit een gebrek aan gekwalificeerd personeel, AI governance- en risicomanagement, de kosten en een gebrek aan betrouwbare data.

