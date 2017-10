Caterpillar lanceert zijn eerste robuuste tablet, de Cat T20

Mobile

Caterpillar, vaak afgekort tot CAT en bekend van zijn zware machines voor onder meer wegenbouw, komt met zijn eerste robuuste tablet. De Cat T20 is speciaal ontwikkeld om in de zwaarst mogelijk omstandigheden te blijven werken, zodat de tablet aansluit bij de andere producten van het bedrijf.

Dat realiseert de tablet door IP68 stof-, zand- en waterproof te zijn en tot 30 minuten onderwater mee te gaan op een diepte van een meter. Anderzijds moet de militaire MIL SPEC 810G-standaard de tablet een val van 1,80 meter op een harde ondergrond laten overleven. De Cat T20 zal ook bij de slechtste weersomstandigheden, zeer hoge of lage temperaturen en luchtdruk functioneren.

Specificaties

Caterpillar voorziet de tablet van een Intel Atom Z8350 (quad-core) 1.44 GHz-processor en 2 GB aan werkgeheugen. De opslagcapaciteit komt uit op 64 GB, terwijl het apparaat loopt op Windows 10 Home. Verder kiest Caterpillar voor een 8-inch LCD 800 x 1280 scherm, een 7500 mAh accu, usb-3.0/DC-poort, een vijf megapixel camera aan de achterkant en een twee megapixel selfiecamera.

Met de 4G LTE-verbinding wil Caterpillar het product nog iets meer geschikt maken voor zijn productgroep. Toch is vooral de robuustheid in combinatie met het mogelijke gebruik in elke werksituatie en weertype wat de Cat T20 geschikt maakt. De klanten van het bedrijf werken in de bouw, industrie, logistiek en transport en bij hun bestaat de wens voor deze tablet, zo valt te lezen in het persbericht.

Beschikbaarheid

Vorige maand lanceerde Caterpillar nog de S41 en S31, zoals destijds op Techzine te lezen was. Dat zijn smartphones die eveneens ontworpen zijn om te werken onder zware omstandigheden. De Cat T20 is per direct verkrijgbaar op de productpagina en bij geselecteerde verkooppunten. De tablet kost 649 euro.