Google heeft zijn nieuwe reeks mobiele Pixel-apparaten aangekondigd, waaronder zijn eerste opvouwbare telefoon. Verder introduceert het bedrijf een Android-tablet die ook als slim display fungeert wanneer deze in het dock wordt geplaatst en thuis wordt opgeladen. De apparaten werden onthuld tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie. Ze vormen het antwoord van het bedrijf op het aanbod van rivalen Samsung en Apple.

Pixel 7a

Het eerste toestel is de Pixel 7a, een midrange smartphone met high-end hardware met een 6,1-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, ontgrendeling via gezicht en vingerafdruk en draadloos opladen. Aan de achterkant heeft hij een opgefrist dubbel camerasysteem en een grotere sensor dan vorige iteraties (met ongeveer 72 procent) om lange belichtingsmodi en verbeterde fotografie bij weinig licht te ondersteunen.

De telefoon heeft 21 procent gerecycled materiaal en kost in de VS 449 dollar. Qua specificaties wordt hij geleverd met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte. De Tensor G2-chips die vorig jaar de Pixel 7 aandreven, keren terug.

De Pixel Fold

De Pixel Fold heeft een opvouwbaar scherm, vergelijkbaar met de Z Fold-serie van Samsung, met een 7,6-inch 120Hz OLED-scherm aan de binnenkant, een 5,8-inch scherm aan de buitenkant en een vingerafdrukscanner op de aan/uit-knop. Het is IPX8 waterbestendig tot een diepte van 1,5 meter, is 12 mm in gesloten toestand en 6 mm in geopende toestand, en heeft een scharnier dat het scherm in verschillende kijkhoeken kan houden.

Het heeft een drievoudig camerasysteem aan de achterkant, met als eerste vouwbare telefoon 5x optische zoom. Op softwaregebied heeft Google zijn apps aangepast voor het vouwscherm, waaronder live vertaling, waarbij tekst op beide schermen tegelijk wordt weergegeven.

Hij beschikt over een Tensor G2-chip en 256 GB opslagruimte. De vanafprijs is 1.749 pond in het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt in juni verzonden en gelanceerd in de VS, Duitsland en Japan.

De Pixel-tablet

Na een onderbreking van zeven jaar keert Google terug in de tabletwereld met zijn nieuwe Pixel Tablet, onthuld tijdens de I/O 2022-conferentie. Dit slanke apparaat heeft een 11-inch scherm, vier luidsprekers en een camera aan de voorkant die is geoptimaliseerd voor videogesprekken, compleet met autoframetechnologie.

De Pixel Tablet, gemaakt van gerecycled aluminium en gecoat met keramiek voor een comfortabele grip, is een Android-tablet voor al je app-, game- en videobehoeften, compleet met split-screen multitasking. Zijn potentieel wordt echter ontsloten wanneer hij op het meegeleverde magnetische oplaadluidsprekerdock wordt geplaatst.

De Pixel Tablet verandert in een veelzijdige smart display. Van een digitaal fotolijstje tot een Chromecast-scherm voor video, deze tablet heeft het allemaal. En als hij niet in gebruik is, doet hij dienst als smart home controller. Dit maakt het de perfecte aanvulling voor elk modern huis.

De Pixel Tablet is in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar voor 599 pond en wordt vanaf 20 juni verzonden.

Tip: Google voorziet Pixel-smartphones van double tap en raise-to-wake