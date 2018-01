‘Eén persoon wist bitcoinkoers van 150 naar 1000 dollar te krijgen’

Business

Waar de bitcoin vorig jaar alleen maar meer waard werd, is er in 2018 voornamelijk koersdaling te zien. De virtuele munt stond in december 2017 nog op bijna 20.000 dollar, maar op het moment van schrijven kost de munt ongeveer 12.000 dollar. Maar er was natuurlijk een tijd dat de munt nauwelijks iets waard was. Die weg omhoog lijkt vooral te danken te zijn aan één persoon.

Onderzoekers Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore en Tali Oberman schreven een fascinerende paper over prijsmanipulatie van de bitcoin. De site Techcrunch kon de paper, die de titel Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem heet en gepubliceerd werd in het Journal of Monetary Economics inzien.

Koersmanipulatie

In de paper wordt geschreven dat ruwweg 188 miljoen dollar aan bitcoin op frauduleuze wijze aangekocht is en dat de koers daarmee gemanipuleerd is. Er waren momenten waarop duidelijk was dat er verdachte handel plaatsvond, waarbij de wisselkoers met vier tot vijf procent steeg. Dat was volgens de onderzoekers veel meer dan op dagen zonder verdachte activiteit.

Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk maar één persoon of instantie was, die de koers flink omhoog wist te stuwen. Volgens hen steeg de koers in twee maanden tijd van 150 naar 1.000 dollar per bitcoin. Die conclusie trekken de onderzoekers op basis van het feit dat er op dagen vol verdachte activiteit ineens veel meer gehandeld werd. De manipulatie vond vooral plaats met twee bots, die de namen Markus en Willy dragen. De bots leken gewoon valide handel uit te voeren, maar hadden de bitcoin die ze gebruikten niet daadwerkelijk in bezit.

Als virtuele munten echt serieus genomen willen worden, moet het ingewikkelder worden om de koersen te manipuleren. Het is nu wel erg eenvoudig en het is gezien de vele miljarden die er in de cryptocurrencies omgaan niet heel handig dat het zo eenvoudig werkt. Wat de onderzoekers betreft is het dan ook van “groot belang om te begrijpen hoe vatbaar de markten zijn voor manipulatie”, vooral in het licht van de legalisering van cryptocurrencies als betaalmiddel.