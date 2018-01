Grootste bank van Scandinavië verbiedt werknemers te handelen in bitcoin

Business

Nordea, de grootste bank van Scandinavië, legt zijn 31.500 werknemers een verbod om te handelen in cryptvaluta op. Door de handel te verbieden wil Nordea het risico dat zijn werknemers betrokken raken in ethische of illegale activiteiten beperken. De risico’s zijn volgens de bank te groot, terwijl er onvoldoende bescherming voor het personeel en de bank is.

De afgelopen week waren er al geruchten dat de 31.500 werknemers een verbod op handelen in cryptomunten opgelegd zouden krijgen. Nordea noemde de berichtgeving aanvankelijk geruchten, maar kwam later met de mededeling dat werknemers die verantwoordelijk zijn voor grote klanten niet mogen handelen in het geld. Op maandag werd het statement geüpdatet, waardoor niemand meer actief met cryptovaluta bezig mag zijn.

De maatregel zal vanaf 28 februari definitief gelden. Personeel dat al geïnvesteerd heeft in de bitcoin hoeft overigens niet te vrezen cryptovaluta kwijt te raken. Zij mogen de munten namelijk blijven houden. De bank raadt echter wel aan om de cryptovaluta te verkopen. Het is niet toegestaan om meer cryptovaluta te kopen.

Het verbieden van handelen in cryptovaluta houdt ook financiële experts bezig. Zo laat Raymond Frenken van de European Banking Federation aan Bloomberg weten dat geen andere bank maatregelen zoals deze nam. Toch denkt Frenken dat het besluit van Nordea wel eens andere banken kan doen laten besluiten om met vergelijkbare maatregelen te komen.

Voor- en tegenstanders

De bitcoin en andere cryptovaluta komen regelmatige in het nieuws wegens maatregelen en waarschuwingen. Zo werd onlangs bekend dat Zuid-Korea de handel wil verbieden. Daarnaast waarschuwden De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten voor de risico’s.

Kay Van-Petersen, een analist van de Saxo Bank, voorspelde vorige week nog dat de bitcoin dit jaar wel eens 100.000 dollar waard kan zijn. Hij voorspelde in december 2016 dat de munt in 2017 de grens van 2000 dollar zou passeren. Momenteel zien we een waarde van iets minder dan 11.500 dollar.