Bosch treedt met overname SPLT toe tot carpool business

Business

Bosch neemt Splitting Fares Inc. (SPLT) over, een startup met een platform dat bedrijven, universiteiten en stedelijke diensten toelaat om carpooling te organiseren voor hun medewerkers. De SPLT-app brengt mensen samen die een rit willen delen naar eenzelfde wek- of studieplaats. De partijen maken het overnamebedrag niet bekend.

Bij reservering zoekt een algoritme binnen enkele seconden de beste carpoolroute en berekent de snelste route door het verkeer. Zo moeten files verminderen en het dagelijkse woon-werkverkeer aangenamer worden. Ongeveer 140.000 mensen gebruiken het platform van SPLT al. Zij komen uit de Verenigde Staten, Mexico en Duitsland.

De app toont in real-time de verwachte aankomsttijd. Collega’s delen de kosten, die online in rekening gebracht worden, onderling. Deze B2B-dienst is bedoeld voor gebruikers die elke dag dezelfde route afleggen. SPLT wil zo tevens communicatie aanmoedigen en de kans bieden om te netwerken. Ook bedrijfsbussen zijn in de app te integreren, voor flexibeler en efficiënter gebruik.

Toekomst

Bosch ziet carpoolen als een belangrijke groeimarkt op het gebied van verbonden mobiliteit. Dit omvat zowel online diensten en apps voor carpoolen als het aanbieden van vervoerdiensten en taxi’s. Er wordt verwezen naar Statista, dat verwacht dat tegen 2020 het aantal carpoolgebruikers wereldwijd met 60 procent toeneemt tot 685 miljoen gebruikers.

Binnen Bosch gebruiken de medewerkers in Mexico de dienst. Het is de bedoeling het gebruik uit te breiden naar het hele bedrijf. SPLT geeft aan te geloven in een wereldwijde groei die samen met Bosch gerealiseerd wordt. Eventuele nieuwe locaties noemen de partijen niet. De startup blijft een onafhankelijke entiteit binnen de Bosch Groep en zal worden gerund als een volledige dochteronderneming.

De overname is één van de ontwikkelingen die centraal staat tijdens Bosch ConnectedWorld, de beurs van het bedrijf over internet of things. Techzine is aanwezig bij deze conferentie om verslag te doen. Houd de website dus in de gaten voor meer ontwikkelingen rondom Bosch en IoT.