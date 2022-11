Bosch wil werk eenvoudiger, wegen veiliger, gebouwen energie-efficiënter en thuisapparaten nuttiger maken. Dat kan door te focussen op een verbonden wereld, begrepen we van de persconferentie van Bosch-topman Stefan Hartung op Bosch ConnectedWorld. We bezochten de conferentie in Berlijn, waar een miljardeninvestering en een samenwerking met IBM rond quantum computing de aandacht trokken.

Tijdens Bosch ConnectedWorld was te merken waar de prioriteiten van Bosch liggen. Veel technologische innovatie gaat vandaag de dag zitten in mobiliteit, fabrieken en huizen. Op deze terreinen beginnen connectiviteit en artificial intelligence een steeds prominentere rol te spelen. De verbonden hardware, diensten en software van Bosch genereren data over het verbruik. Voor AI een gunstige ontwikkeling, want deze technologie kan snel conclusies trekken uit data. Het maakt het werk en leven van mensen tot op zekere hoogte fijner. En Bosch kan op zijn beurt zijn technologie optimaliseren en opnieuw uitvinden.

“Ik ben er sterk van overtuigd dat digitalisering voor Bosch grote kansen biedt op ieder business vlak. We doen er alles aan om deze kansen te benutten”, aldus Hartung.

Miljardeninvestering in digitalisering en connectiviteit

Om op dat vlak succesvol te blijven en de inspanningen kracht bij te zetten, gaat Bosch tegen 2025 tien miljard euro investeren in digitalisering en connectiviteit. Van dit bedrag is twee derde bedoeld voor het ontwikkelen en uitbreiden van ‘veelbelovende technologieën’. In dit geval merkt Bosch Industrie 4.0, mobiliteit en duurzaamheid als veelbelovende terreinen aan.

Industrie 4.0 is voor Bosch interessant gezien zijn aanwezigheid in industriële sectoren. Aan partijen in deze sectoren levert het veel materialen, diensten, machine en meer. Verwacht wordt dat deze partijen grote progressie gaan boeken met Industrie 4.0. Dit door zakelijke omgevingen steeds meer met elkaar te verbinden. Daardoor zijn machines uit te lezen en de data te analyseren voor een slimmere bedrijfsvoering. Denk aan een smart factory, waarin apparaten met elkaar praten en het inzichtelijk is wat er gebeurt. Processen zijn zo beter te optimaliseren.

Mobiliteit is momenteel ook een groot focusterrein van Bosch. Zo was er tijdens Bosch ConnectedWorld een speciale hal voor mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf ontwikkelt heel veel auto-onderdelen, zoals remschijven. Het heeft ook sensoren ontwikkeld om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. Bosch werkt in de automotive-sector veel samen met andere technologieleveranciers.

Tegelijkertijd zal ook een fors bedrag gaan naar technologie om een duurzamere wereld te realiseren. Daar is volgens Hartung enorm veel behoefte aan. “We gebruiken ook digitalisering en connectiviteit in het gevecht tegen klimaatverandering, een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Dit gevecht is te groot voor een bedrijf om alleen aan te pakken. Het zal nodig zijn om alles uit de kast te halen en alle mogelijkheden benutten die technologie te bieden heeft”, aldus Hartung. Volgens de Bosch-topman vereist klimaatactie vastberadenheid en digitale technologieën, iets waarover het bedrijf beschikt.

Een deel van de investering zal ook opgaan in het trainen en ontwikkelen van het personeel, om ze een goede carrière in Bosch te bieden. “We werken ook aan een aantrekkelijke werkgever blijven voor mensen met een groot potentieel op veel vlakken, voor toekomstig belang en het uitbreiden van onze positie”, zegt Hartung.

Bosch geeft klimaat extra aandacht met startup Decarbonize Industries

Bosch schonk tijdens Bosch ConnectedWorld het klimaat nog wat extra aandacht. Zo presenteerde het zijn startup Decarbonize Industries, bedoeld voor bedrijven die koolstofuitstoot willen verminderen. Decarbonize Industries ontwikkelt hiervoor cloudgebaseerde software in samenwerking met de Duitse energieleverancier EWE AG. De software biedt bedrijven een roadmap met daarin de benodigde acties voor koolstofreductie. Het platform maakt daarbij gebruik van huidige data uit de energiemarkt, wetgeving en andere bronnen. Op basis van de data moet de beste route naar duurzaamheid getoond worden. Hartung deelt ook concrete vragen waarop Decarbonize Industries antwoord moet geven. Denk aan ‘hoeveel oplaadpunten moet mijn bedrijf installeren voor het gebruiken van zonne-energie?’

Samenwerking met IBM voor quantum computing

Een andere manier om bij te dragen aan het klimaat, maar ook aan de technologische positie van Bosch in het geheel, is de nieuwe samenwerking met IBM. Samen met de techgigant gaat Bosch onderzoek in quantum-technologie ondersteunen. “Ons doel in de komende tien jaar is het gebruiken van quantum-gebaseerde simulatie van nieuwe materialen. Bijvoorbeeld voor het verminderen van de hoeveelheid kostbare metalen en zeldzame aardmetalen in koolstofneutrale aandrijflijnen te verminderen. Dit zowel in de elektrische motor als de brandstofcel”, geeft Hartung aan.

De topman van Bosch geeft aan dat de krachtigste computer van vandaag de dag tegen hun rekenlimieten aanlopen. Quantum computers beloven veel verder te gaan. Quantum computers kunnen namelijk sterkere en nieuwe berekeningen realiseren door middel van qubits. Bij deze qubits kan een bit een nul of een één zijn of een nul en één tegelijkertijd. Dit in tegenstelling tot reguliere computers, waar een bit alleen een nul of een één is. De werkwijze kan tot meerdere uitkomsten van een berekening leiden. Zo kan Bosch bijvoorbeeld de eigenschappen van nieuwe materialen in korte tijd berekenen en doorrekenen. Dit kan ook weer leiden tot het vinden van alternatieve duurzame materialen.

Voor Bosch reden om de samenwerking met IBM op te zoeken, een partij die kennis heeft van quantum computing-hardware en het bouwen van de computers. Bosch is op zijn beurt op zoek naar oplossingen in specifieke materiaalgebieden. Bosch heeft meer dan 10 jaar ervaring in materialen, wat het een interessante combinatie maakt om onderzoek te gaan doen. Samen kunnen ze in de komende tien jaar nieuwe toepassingen vinden, is de gedachte. Want, zo denkt men, de ware potentie van quantum computing moeten we in de praktijk nog zien.

Investeren om verbonden wereld te realiseren

Al met al heeft Bosch met de terugkeer van een fysieke Bosch ConnectedWorld laten zien de verbonden wereld verder te willen brengen. Uiteindelijk kunnen de industriële sector en mobiliteitsindustrie de komende tijd investeringen en innovaties tegemoet zien. Tegelijkertijd krijgt ook duurzaamheid de aandacht. Dat is voor Bosch een belangrijk terrein. Het wil klanten ook op dat vlak ondersteuning bieden. Met de aangekondigde miljardeninvestering en samenwerking met IBM zijn de nodige stappen gezet.