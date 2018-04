Pornhub accepteert voortaan cryptovaluta verge als betaalmethode

Vandaag is Pornhub begonnen met het accepteren van cryptovaluta als betaaloptie. Het bedrijf accepteert de verge-cryptovaluta – een nieuwe versie van de dogecoindark (wat weer een afsplitsing was van de dogecoin). In ruil voor betaling, krijgen gebruikers onder meer een premium-abonnement waarbij ze content van diverse sites legaal kunnen bekijken.

Niet alleen Pornhub, maar ook zustersites Brazzers en Nutaku accepteren de verge. De cryptovaluta is op anonimiteit gericht, waarin volgens het bedrijf achter de pornosite de reden ligt waarom het hiervoor koos. Overigens is het volgens de site The Verge (niet gerelateerd aan de valuta) wel mogelijk om transacties in te zien via het publieke register. De IP-adressen en locaties van gebruikers zijn onzichtbaar door een combinatie van Tor en I2P.

Veiligheid en eenvoud

Corey Price, VP van Pornhub, stelt in een statement dat de cryptovaluta vooral “gemakkelijk en veilig” is. Dat is natuurlijk wat dubieus, aangezien de transactieprijzen van virtuele munten vaak erg hoog zijn en de prijzen wel erg volatiel. Daardoor kan het uitvoeren van een betaling soms best een gedoe zijn voor gebruikers. Daarom stopten bedrijven als Valve en Stripe met accepteren van betalingen van dit soort valuta.

Overigens komt daarbij dat de verge vrij volatiel is als we kijken naar de wisselkoers. In december was de munt 0,22 dollar per munt waard, maar zodra de koersval van de bitcoin en andere virtuele munten inzette, gebeurde dat ook met de verge. Ondertussen moet er tien dollarcent per verge betaald worden, wat nog altijd erg weinig is vergeleken met andere digitale munten.