Nieuwe online bank laat je leningen afsluiten in cryptovaluta als bitcoin

De Duitser Radoslav Albrecht heeft een online bank opgericht, die klanten interessant genoeg toestaat leningen overal ter wereld af te sluiten met behulp van bitcoin. De bank, die Bitbond heet, gebruikt cryptovaluta als de bitcoin om het internationale betaalsysteem Swift te omzeilen. Zo zou het sneller moeten gaan om leningen uit te schrijven wereldwijd, tegen lagere kosten.

Albrecht vertelde aan persbureau Reuters dat reguliere transacties gewoonlijk “relatief duur” zijn vanwege de wisselkoersen. “Ook kunnen ze een paar dagen duren,” aldus Albrecht. In het geval van Bitbond maakt het niet echt uit waar een klant zich ter wereld bevindt. “Via het internet gaat het snel, erg snel, en zijn de kosten laag.”

Snelle lening

Klanten sluiten een lening af in een digitaal token, bijvoorbeeld via de bitcoin, die slechts enkele seconden of minuten duurt: zo lang als nodig is om een lening om te zetten naar de munteenheid van het land waar men de lening wil afsluiten. Daarmee worden de fluctuerende wisselkoersen omzeild.

Bitcoin dient in het geval van de leningen als een onderpand voor de leningen, maar niet als een manier om geld internationaal over te zetten. De dienst van Albrecht zou verder steeds populairder worden. Naar het schijnt werken er al vierentwintig personeelsleden uit twaalf landen en verzorgen zij leningen voor honderd kilanten per maand, me teen totale waarde van 1 miljoen dollar.

De meeste klanten van Albrecht zijn eigenaren van kleine bedrijven, of freelancers. Leningenzijn verder relatief klein en nooit hoger dan 50.000 dollar.