Intel sluit zich aan bij open source-gedragscode Contributor Covenant

Alle open-sourceprojecten van Intel gaan vanaf nu voldoen aan het Contributor Covenant. Dat is een gedragscode uit 2014, waarmee deelnemers aangemoedigd worden om gemeenschappelijke taal te gebruiken en de participatie van mensen over de gehele wereld te bevorderen. Dat meldt ZDNet.

Coraline Ada Ehmke schreef de Contributor Covenant in 2014, met als doel om de scheeftrekking van blanke mannelijke werknemers in open-sourceprojecten aan te pakken. De gedragscode stelt ook het vertrouwen van open-sourcegemeenschappen in meritocratie ter discussie, waardoor technisch bekwame leiders weg konden komen met openbaar slecht gedrag.

“Bij Intel zijn we toegewijd aan het bouwen van een verwelkomende, inclusieve gemeenschap”, aldus Imad Sousou, vice president en GM bij Intel’s Open Source Technology Center (OTC). “De OTC neemt de Contributor Covenant over als gedragscode voor projecten die we hosten en onderhouden, en voor onze ontwikkelaars.” De gedragscode wordt van toepassing op alle open-sourceprojecten van Intel en voor zijn ontwikkelaars die bijdragen aan andere projecten in de techindustrie.

Sousou stelt verder dat Intel ervoor koos om de Contributor Covenant te gaan gebruiken, omdat het “goed geschreven is en goed gerepresenteerd is binnen open-sourcegemeenschapen”. Ook geeft het duidelijk weer wat de verwachtingen zijn van deelnemers en representeert het de best practices binnen open-source. Het bedrijf is van plan om de gemeenschappen waar het mee werkt aan te raden om de gedragscode ook te gaan gebruiken.

Brede adoptie

De gedragscode is breed geadopteerd in de techindustrie. Ruim 100.000 open-sourceprojecten namen de gedragscode over, waaronder projecten van Microsoft, Apple, Mozilla en Google. “Deze gedragscode geldt voor alle repos en gemeenschappen van door Microsoft gemanagede open-sourceprojecten, ongeacht of de repo specifiek om het gebruik vraagt of niet”, aldus Microsoft. “De gedragscode is ook van toepassing in een openbare ruimte als een individu een project of zijn gemeenschap representeert.”