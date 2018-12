Een kwart van alle zakelijke data staat nu in de cloud. Dat blijkt uit een recente enquête van de Independent Oracle Users Group in samenwerking met Amazon Web Services, waarover ZDNet schrijft. De enquête werd onder 202 data- en IT-managers gehouden.

Gemiddeld wordt één van iedere vier bytes aan enterprise-data gemanaged door public cloud providers. Ongeveer de helft van alle nieuwe database-projecten gaan ook naar die providers. Maar ondertussen staat er ook nog steeds een grote hoeveelheid aan data on-premise. 65 procent zegt dat het waarschijnlijk is dat ze in de komende een of twee jaar verhuizen naar hybride-regelingen gaan.

Details

In de enquête werd ook naar details gevraagd van de meest recente deployment. Daarbij ging het onder meer om het doel ervan, de architectuur, de diepte en de uitdagingen.

De projecten waren gericht op het vervangen van iets wat functioneel al bestaat, in plaats van het creëren van iets wat geheel nieuw is. 58 procent van de managers geeft aan dat de cloud gebruikt wordt om bestaande systemen te upgraden of te vervangen. 41 procent stelt dat het meest recente project als doel had om nieuwe functies toe te voegen.

Op het gebied van architectuur is 34 procent van de cloud-projecten gebouwd op een hybride model. 33 procent is gebouwd op databases die volledig in de cloud gehost worden. 23 procent van de cloud-projecten werd geassocieerd met Software-as-a-Service-applicaties.

Uitdagingen

Ook werd er gevraagd naar de uitdagingen die de managers tegenkwamen bij het project. 37 procent gaf problemen met networking en connectiviteit aan. 35 procent kwam vaardigheidsproblemen tegen bij het implementeren en managen van de dienst. Nog eens 35 procent zei prestatieproblemen te hebben met de dienst die gebruikt werd.

Tot slot werd gevraagd hoe diep de cloud-projecten de enterprise in gaan. De implementaties waren in het begin vooral bedoeld voor functies aan de rand van de enterprise, bijvoorbeeld voor het organiseren van de communicatie van sales. Nu komen die projecten dichter bij de kern van de bedrijven. 41 procent ging direct door voor het ondersteunen van productie-applicaties.

Voor 27 procent van de groep was dit de eerste public cloud deployment voor een databasefunctie.