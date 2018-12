‘Trump wil Huawei- en ZTE-producten met decreet verbieden’

Volgens nieuwsorganisatie Reuters overweegt de Amerikaanse president Donald Trump een decreet uit te vaardigen die het gebruik van telecomapparatuur van de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE moet gaan verbieden. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven straks deze apparatuur niet meer inzetten.

Deze maatregel zou, aldus de nieuwsorganisatie, de laatste stap zijn in de strategie die het Witte Huis op dit moment voert tegen beide Chinese fabrikanten. De Amerikaanse overheid beweert dat (telecom)apparatuur van Huawei en ZTE mogelijkheden bevatten waardoor de Chinese overheid eindgebruikers kan afluisteren.

Volgens bronnen zou de ‘executive order’ al in januari door president Donald Trump kunnen worden ondertekend. Hierdoor wordt het gebruik van Huawei- en ZTE-apparatuur in de VS nog verder worden beperkt. Onlangs hadden al verschillende Amerikaanse telco’s aangekondigd de apparatuur van Huawei uit hun netwerken te gaan halen en te vervangen door producten van andere leveranciers.

Strategie tegen Huawei en ZTE

De Amerikaanse overheid voert al lang een strategie tegen beide Chinese bedrijven op het gebied van mogelijke spionage. Daarnaast is het ook mogelijk onderdeel van de handelsoorlog die tussen beide landen wordt gevoerd.

Zo werd onlangs Huawei-topvrouw Meng Wanzhou, dochter van de oprichter, in Canada gearresteerd. De Verenigde Staten hadden tegen haar een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens het schenden van de sancties tegen Iran. In werkelijkheid zou het echter gaan vanwege de mogelijke spionageactiviteiten. De VS hebben Canada inmiddels een officieel verzoek om uitlevering gedaan.

Overige landen

Ook buiten de Verenigde Staten gaan steeds meer landen ertoe over om de apparatuur van de genoemde fabrikanten uit hun netwerken te weren. In Nederland, waarbij vooral T-Mobile en KPN, de apparatuur van deze fabrikanten gebruiken, is dat nog niet het geval.