Huawei waarschuwt personeel voor serieuze uitdagingen in 2022

In een nieuwjaarsbrief aan personeelsleden onderstreept Huawei zorgen over groeiend “antiglobalisme en de politisering van technologie”. Het nieuwe jaar begint op een sombere noot.

Huawei werd in 2019 door de Amerikaanse overheid beschuldigd van spionage. De organisatie belandde op de zwarte lijst van de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Bedrijven in betreffende landen zijn grotendeels verboden om met Huawei zaken te doen.

De klap was hard – en twee jaar later nog steeds. Naar schatting zette de organisatie in het afgelopen jaar 634 miljard yuan (84,4 miljard euro) om; een vermindering van bijna 30 procent ten opzichte van 2020.

Guo Ping, Chairman bij Huawei, schrijft in een nieuwjaarsbrief aan personeelsleden dat de corebusiness stabiel bleef en enterprise-activiteit groeide. Maar, voegt hij toe: onvoorspelbaarheid, de politisering van technologie en antiglobalisme brengen serieuze uitdagingen teweeg. “We moeten onze strategie blijven volgen. Rationaal reageren op invloeden waar we geen controle over hebben.”

Ping meldt dat hij interne beslissingsprocessen beter hoopt te stroomlijnen door meer zeggenschap aan regionale kantoren te geven. Klantenvragen dienen sneller beantwoord te worden door middel van kortere managementketens.

Handelsverbod bijt

In november 2021 tekende president Joe Biden een wet die Huawei en ZTE verbiedt om goedkeuring te ontvangen voor het verstrekken van licenties voor netwerkapparatuur in de Verenigde Staten. In 2020 wees de US Federal Communications Commission (FCC) Huawei en ZTE aan als nationale veiligheidsdreigingen. Sindsdien is het voor Amerikaanse bedrijven lastig dan wel onmogelijk om apparatuur van de Chinese organisaties te verkrijgen.

Niet alle Europese deelstaten bewegen mee met de houding van de Verenigde Staten. De EU adviseert deelstaten om eigen onderzoeken naar de veiligheid van Huawei uit te voeren en uit te wisselen. Blindelings vertrouwen op de conclusies van de V.S wordt afgeraden. Nederland verbood Huawei niet. Toch werd de fabrikant bij de aanleg van het Nederlandse 5G-netwerk geweerd. Dat bepaalden de grote providers uit voorzorg voor mogelijke latere wijzigingen van het overheidsbeleid

Tip: ‘Microsoft in 2021 onbetwiste marktleider in de IT-markt’