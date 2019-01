‘Bedrijven geven in 2019 ruim 3,8 biljoen dollar uit aan IT’

Wereldwijd geven bedrijven in 2019 naar verwachting zo’n 3,8 biljoen dollar uit aan informatietechnologie. Een stijging van 3,2 procent vergeleken met vorig jaar. De investeringen worden met name gedaan op het gebied van cloudservices, blockchain, Internet of Things (IoT) en artificiële intelligentie (AI), aldus een onderzoeksrapport van Gartner.

Ook het aantal cloudgebaseerde software-abonnementen blijft volgens Gartner toenemen. Het onderzoeks- en adviesbureau verwacht dat bestedingen aan bedrijfssoftware in 2019 met 8,5 procent zullen toenemen. Dit zou wereldwijd neerkomen op zo’n 431 miljard dollar. Vorig jaar lag dat uitgavenpatroon rond de 9,3 procent. Volgens John-David Lovelock, research vice president van Gartner, ligt de focus voornamelijk op enterprise application software en software-as-a-service.

Het rapport is gebaseerd op de analyse van de omzet van duizenden technische verkopers in een reeks IT-producten en -diensten.

Veranderende rol IT

“De voorspelling voor de algehele stijging van de IT-uitgaven komt naarmate bredere trends wijzen op een mogelijke economische neergang, temidden van onzekerheden rond de Brexit, handelsconflicten en tarieven. Een signaal dat de rol van IT verandert: IT wordt de motor die het bedrijf beweegt. Het is niet langer een platform waarop bedrijven hun bedrijf runnen”, constateert Lovelock.

Volgens Lovelock zijn een aantal dynamische veranderingen aan de gang die van invloed zijn op welke segmenten in de toekomst het meeste groei zullen kennen. Zo wordt zijn inziens een afname in aanschaf van bijvoorbeeld mobiele telefoons, pc’s en andere ‘verzadigde segmenten’ hoogstwaarschijnlijk gecompenseerd door een opleving van uitgaven in onder meer IoT.

Afname investeringen datacenters

Er zal nog steeds worden geïnvesteerd in datacentersystemen, al schat Gartner in dat de groei afneemt naar zo’n 4,2 procent. Nog steeds goed voor een omzet van ruim 202 miljard dollar, maar een forse daling vergeleken met de 11,3 procent van 2018.

Vorige week verscheen er ook een rapport uit handen van Forrester Research. Ook zij constateren dat digitale technologie een steeds centralere rol gaat spelen in het succes van bedrijven. Dit zou gelden voor een groot aantal sectoren. Als gevolg daarvan vervagen volgens Forrester Research de grenzen tussen IT en zakelijke besluitvorming.

