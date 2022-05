Het langslepende conflict tussen Oracle en HPE is voorbij. De hoogste rechtbank van Amerika oordeelt dat Oracle een schadevergoeding van 3 miljard dollar is verschuldigd.

Oracle werd in 2016 veroordeeld tot een schadevergoeding van 3 miljard dollar. De organisatie bleek schuldig aan het schenden van een overeenkomst met HPE. Oracle ging in hoger beroep, maar werd onlangs afgewezen door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (US Supreme Court).

Het conflict gaat terug tot juni 2011, toen HPE nog niet was afgesplitst van HP. HP klaagde Oracle aan nadat Oracle weigerde om Itanium-processors te ondersteunen in zijn databasesoftware. HP beweerde dat Oracle een contract schond. Oracle beweerde daarentegen dat het expliciet had aangegeven dat Itanium-processoren niet zouden ondersteund.

Er volgde een lange juridische strijd. Oracle werd in een juryrechtszaak veroordeeld tot een schadevergoeding van 3 miljard dollar. De organisatie ging in hoger beroep. Inmiddels is het beroep afgewezen. Oracle moet en zal 3 miljard dollar aan HPE betalen.

Het begin

De onenigheid draait om de interpretatie van een overeenkomst tussen Oracle en HP. De overeenkomst werd opgesteld toen de ex-HP CEO Mark Hurd bij Oracle in dienst trad. De overeenkomst erkende dat beide bedrijven een “langdurige strategische relatie” hadden en “wederzijds verlangen om hun gezamenlijke klanten te blijven ondersteunen”. Oracle beloofde zijn producten aan te blijven bieden op de platforms van HP, terwijl HP beloofde dat Oracle ondersteund zou worden op zijn hardware.

Oracle beweerde naderhand dat HP de organisatie op een oneerlijke manier had gedwongen om Itanium-processoren op lange termijn te ondersteunen. Oracle ontdekte dat de Itanium-lijn op de korte termijn stopgezet zou worden, en weigerde vandaar om tijd en energie te steken in support. HP spande een rechtszaak aan en won.

Oracle voerde aan dat de schadevergoeding onredelijk hoog was. De organisatie ging in beroep bij meerdere rechtbanken. Na meerdere afwijzingen belandde de zaak op het bureau van de Supreme Court of the US, de hoogste rechtbank van Amerika. De meest recente afwijzing laat Oracle geen andere keuze. Alle opties zijn verbruikt. Oracle is verplicht om 3 miljard dollar te vergoeden aan HPE.

