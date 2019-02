Oracle maakt Blockchain Platform veiliger en sneller

Oracle heeft vandaag nieuwe verbeteringen onthuld die het doorvoert in de hoop bedrijven wereldwijd te stimuleren over te stappen op blockchain-technologie. De aankondigingen richten zich vooral op het helpen van gebruikers bij het versnellen van de ontwikkeling, integratie en uitrol van applicaties die ontworpen zijn met blockchain in het achterhoofd.

Frank Xiong, die als vicepresident verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van blockchainproducten bij de techgigant, stelt dat het werk van Oracle aan zakelijke blockchaintechnologie bedoeld is om ervoor te zorgen dat het platform over de nodige capaciteiten beschikt die organisaties nodig hebben om blockchainapplicaties te kunnen bouwen. Met deze nieuwe release voegt Oracle dan ook functies toe aan het Oracle Blockchain Platform.

Veiligheid verbeteren

Oracle voegt voornamelijk functies toe die de veiligheid van blockchainproducten verbeteren. Ook zijn de verbeteringen gericht op het verhogen van de productiviteit van ontwikkelaars, het uitbreiden van de DevOps-mogelijkheden en functies rond identiteitsmanagement. Dat laatste is cruciaal om de vele bedrijven die transacties op een blockchainnetwerk uitvoeren te beheren.

Het Blockchain Platform stelt zakelijke klanten er ook toe in staat om hun abonnement op de Oracle Autonomous Data Warehouse cloud te gebruiken om zo hun blockchain transactiegeschiedenis in kaart te brengen. Dat kan dan weer helpen voor analyses, waarmee ze uiteindelijk betere integraties met andere databronnen kunnen zoeken.

De nieuwe versie van het Oracle-platform biedt ook een verbeterde database die nieuwe zoekopdrachten ondersteunt. Daardoor is het minder complex voor zakelijke gebruikers om informatie te verzamelen over de blockchain. Ook kunnen nieuwe slimme contracten daardoor steunen op query data.

Voor de ontwikkelaar

Voor ontwikkelaars heeft Oracle ook meer zaken toegevoegd. Zo zijn er betere programmeerinterfaces voor abonnementen, blockchain administratie en configuratie, het monitoren van de netwerkgezondheid en het tracken van transacties en heel wat andere statistieken. Deze verbeterde API’s moeten de integratie met bestaande tools verbeteren.

Het vernieuwde Oracle Blockchain Platform ondersteunt ook Hyperledger Fabric 1.3, een project van de Linux Foundation die nog meer nieuwe functies mogelijk maakt. Zo is er chaincode geschreven in Java mogelijk, evenals ondersteuning voor private transacties in een subset van gebruikers. De toevoeging van Java helpt verder de adoptatie van de blockchain, want deze programmeertaal is een van de meest gebruikte door zakelijke gebruikers.