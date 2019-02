Intel komt met eigen schaalbare blockchainpakketten

Intel breidt zijn blockchain-aanbod verder uit, om het makkelijker te maken voor bedrijven om wat met blockchain te doen. Uit marketingmateriaal van het bedrijf blijkt dat het nieuwe en schaalbare oplossingen lanceert die bestaan uit kant-en-klare blockchainproducten.

Dat meldt de site The Next Web op basis van marketingmaterialen (PDF) die het aantrof op de site van Intel. Het gaat om een oplossing met de illustere naam Intel Select Solution for Blockchain: Hyperledger Fabric. Het gaat om een reeks hardware- en softwareproducten die Intel direct aan bedrijven aanbiedt.

Intel-oplossingen

De oplossingen zijn allemaal gebouwd op basis van Intel-hardware. Apparaten als het Intel Xeon Scalable processorplatform, Solid State Hard Drives en Ethernet Network Adaptors worden allemaal verpakt aangeboden om bedrijven te helpen hun blockchain van de grond te krijgen en dat zo snel mogelijk te doen.

Er is momenteel slechts één configuratie beschikbaar binnen de Intel-oplossing: de Base Configuration. Deze setup is min of meer het minimale wat nodig is om de Hyperledge Fabric software van Intel te laten draaien. Dat betekent dat het systeem voorzien is van twee Xeon-processoren met tien kernen, 96 gigabyte aan werkgeheugen, een SSD boot drive van 240 gigabyte, 1 terabyte aan dataopslagcapaciteit en 10 Gbps netwerksnelheid.

Intel claimt dat al deze hardware schaalbaar is, al betekent dat in dit geval vooral dat de servers van een upgrade voorzien kunnen worden. Dat is niet heel ongewoon bij zakelijke oplossingen als deze. Overigens hoeven de Hyperledger Fabric-oplossingen enkel opgeschaald te worden, als ze niet meer aan de vraag naar resources kunnen voldoen.

Het is hoe dan ook voor Intel een manier om in te spelen op de toenemende vraag en interesse vanuit het bedrijfsleven naar blockchain. Naar het schijnt overweegt twee derde van de bedrijven om blockchain op een of andere manier toe te passen en uit te rollen. De zakelijke interesse is dus groot, waarmee er ook veel geld te verdienen valt.