Terminaal zieke patiënt hoort via robot dat hij niet lang meer leeft

De gezondheidszorg maakt grote ontwikkelingen door. Robots helpen bijvoorbeeld al bij het uitvoeren van ingewikkelde operaties. Maar soms slaan ontwikkelingen ook enigszins door, zoals het geval was bij de 78-jarige Ernest Quintana. Hij kreeg via een robot te horen dat hij binnen een paar dagen zou overlijden.

Volgens het AP moest Quintana nadat hij in ademnood kwam met spoed naar het ziekenhuis. Dat bleek verbonden te zijn aan een chronische longziekte, die al eerder als terminaal gediagnosticeerd was. Maar toen er een robot de kamer in kwam rollen, had niemand verwacht dat hij te horen zou krijgen nog maar een paar dagen te leven. Dat gebeurde echter wel; via een videoverbinding vertelde de arts Quintana dat hij niet lang meer had.

Overal robots

“Als je ons normaal nieuws zou vertellen, dan is het prima”, vertelde Quintana’s dochter Catherine aan het AP. “Maar als je komt vertellen dat er geen longen meer over zijn en je morfine krijgt tot je overlijdt, moet een mens dat doen en niet een machine.” De controversiële beslissing om het nieuws via video over te brengen, zorgt voor een discussie over het inzetten van robots in gevoelige situaties waarbij enige empathie verwacht mag worden.

Toenemende personeelstekorten in sectoren als het onderwijs en de zorg maken dat het nodig is om robotica toe te passen. Recent werd er bijvoorbeeld nog een robot gepresenteerd die over sensoren beschikt waarmee deze patiënten kan scannen. Daarna legt de robot een verbinding met een arts, die via video in gesprek kan gaan met de patiënt en vervolgens een diagnose kan stellen.

Maar waar robots langzaamaan zichtbaar worden in het dagelijks leven, is er ook enige weerstand. Mensen zijn bijvoorbeeld weinig tevreden over robots in de retailindustrie, die gebonden zijn aan de strikte programmatuur waar ze over beschikken en daardoor geen empathie of situationeel bewustzijn tonen. Ook in de zorg blijkt hoe moeilijk dit soms is, en dat het belangrijk is dat er enige emotie is bij robots, alvorens ze toegepast worden.