Palo Alto Networks neemt containerbeveiligingsbedrijf Twistlock over

Palo Alto Networks neemt Twistlock over voor 410 miljoen dollar (368 miljoen euro). Twistlock is een startup die zich richt op de beveiliging van containers. Met de overname krijgt het bedrijf een containerbeveiligingsplatform in handen, evenals 120 werknemers met een hoop kennis over die beveiliging en 400 klanten die het gebruiken.

Ontwikkelaars zijn de afgelopen jaren snel overgestapt op het gebruik van containers, maar de beveiliging heeft die ontwikkeling niet helemaal bij kunnen benen. Bedrijven als Twistlock en Aqua Security proberen dat te veranderen, meldt TechCrunch. Twistlock werd in 2015 opgericht en kwam daarmee vrij vroeg in de wereld van containerbeveiliging terecht. De oprichters zagen dat deze nieuwe manier van het ontwikkelen van software ook een nieuwe manier van beveiliging nodig had.

Dat is deels vanwege de kortstondige aard van containers, maar vooral om dat containeriseren ook een hoog niveau van automatisering met zich meebrengen. Aangezien er geen mensen het proces aanraken, is het eenvoudiger voor hackers om binnen te dringen zonder dat iemand dat doorheeft.

Beveiliging

CTO John Morello stelt dat zijn bedrijf werkt met de cloud-native-gemeenschap om te helpen bij het definiëren van beveiligingsstandaarden en die vervolgens in de applicatie bouwt. “Met Twistlock hebben we letterlijk meer dan vijfhonderd controles om te voldoen aan de Center for Internet Security-benchmarks voor Linux, Docker en Kubernetes.”

Die checks geven ook inzicht in de beveiliging. “Je kunt dus zien wat de configuratiestatus van je omgeving is, maar we geven ook een preventieve mogelijkheid. Is de omgeving dus onveilig geconfigureerd, dan staan we niet toe dat een applicatie gedeployed wordt”, aldus Morello.

De overname door Palo Alto Networks wordt naar verwachting in het vierde fiscale kwartaal van dit jaar afgerond.

PureSec

Palo Alto Networks kondigde daarnaast aan dat het serverless-beveiligingsbedrijf PureSec overneemt. Hoeveel geld met die overname gemoeid is, is onbekend. Met de twee bedrijven krijgt Palo Alto Networks een set aan tools voor moderne ontwikkelingsaanpakken.

Deze overname wordt naar verwachting ook in het vierde fiscale kwartaal afgerond.