Licentiekosten 8 tot 15 keer hoger sinds VMware onder Broadcom valt

Europese gebruikers van VMware hebben de rekeningen voor VMware fors zien oplopen. Een vertienvoudiging is zeer gebruikelijk, met uitschieters tot wel 15 keer hogere kosten.

Dat stelt de European Cloud Competition Observatory (ECCO) bij het presenteren van een nieuw onderzoek. Door een gebrek aan alternatieven zouden klanten gedwongen worden te betalen. Er was al eerder ophef over de explosieve prijsstijgingen: AT&T zou met een jaarlijkse prijsstijging van 1.050 procent te maken hebben, kwam met juridische stappen en vond een oplossing.

Het ECCO beoordeelt het licentiebeleid van Broadcom voor VMware-software dan ook opnieuw als ‘rood’. De toezichthouder stelt dat ondanks nieuwe contracten, Europese cloudproviders nog steeds te maken hebben met oneerlijke voorwaarden die de concurrentie belemmeren en klanten financieel belasten.

In het rapport constateert ECCO dat Broadcom sinds het eerste rapport in februari 2025 erin is geslaagd de meeste leden van de Europese cloudgroep CISPE nieuwe licentieovereenkomsten te laten ondertekenen. Deze contracten werden echter vaak gesloten onder grote druk, gebrek aan alternatieven, abrupte contractbeëindigingen en financiële prikkels zoals kortingen voor langetermijnverplichtingen.

ECCO stelt dat ondanks de overgang naar het nieuwe licentieframework, klanten nog steeds aanzienlijke financiële lasten en operationele nadelen ervaren door de opgelegde voorwaarden. De toezichthouder waarschuwt dat Broadcom’s huidige financiële model mogelijk in strijd is met EU-mededingingsregels.

Nieuwe schadelijke praktijken

Sinds het laatste rapport heeft Broadcom volgens ECCO nieuwe wijzigingen doorgevoerd in hun partnerprogramma, waarbij de beloningsstructuur is aangepast. Deze veranderingen dwingen partners te kiezen tussen dienstverlener of wederverkoper zijn. Voor veel Europese cloudproviders, die vaak beide rollen vervullen, vormt dit een extra belemmering om te kunnen concurreren.

Daarnaast blijft Broadcom onzekerheid zaaien over het licentieprogramma. Begin mei publiceerde het bedrijf een blogpost waarin werd aangekondigd dat het de stimulansen, vereisten en tieringstructuren opnieuw beoordeelt. CISPE-leden vrezen dat dit opnieuw tot concurrentiebeperkende wijzigingen zal leiden.

Het rapport wijst ook op een agressievere juridische aanpak van Broadcom. Er zijn sommatiebrieven verstuurd naar houders van permanente licenties en er is een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse activiteiten van Siemens. Dit voedt de vrees dat meer bedrijven juridische stappen kunnen verwachten als ze de opgelegde voorwaarden niet accepteren.

Broadcom deelde de volgende reactie met Techzine, die we voor de nauwkeurigheid in het Engels houden: “As a strategic partner with over 140 European Cloud Service Providers, of which more than 40 provide sovereign cloud services, Broadcom is working to advance the European Union’s sovereign cloud objectives and enable enterprises of all kinds to accelerate innovation, provide more choice, and address their most complex technology challenges. We welcome the opportunity to have a constructive dialogue with CISPE on how our products can help their European members be more competitive and innovative.”