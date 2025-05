Het verschil tussen Rise with SAP en Grow with SAP

Tijdens SAP Sapphire in Orlando sprak Techzine met Maura Hameroff, verantwoordelijk voor ERP-productmarketing bij SAP. Ze legt uit wat het verschil is in SAP’s ERP-aanbod, SAP focust namelijk op zowel Rise with SAP als Grow with SAP, dat is voor sommige klanten nog weleens verwarrend.

Rise with SAP en Grow with SAP zijn volgens Maura Hameroff in de eerste plaats ondersteuningsprogramma’s en geen producten. “Het zijn hulpbronnen om klanten te helpen de juiste beslissing te nemen in hun ERP-adoptie,” legt ze uit.

Rise is ontwikkeld voor bestaande on-premise klanten, terwijl Grow is gebouwd voor nieuwe klanten met een meer geïntegreerde productervaring. Beide programma’s helpen bij het bepalen welke ERP- en line-of-business oplossingen een organisatie precies nodig heeft.

AI versnelt migratie naar S/4HANA

Voor bestaande ECC-klanten biedt Rise with SAP ondersteuning bij de overgang naar S/4HANA. Hierbij zet SAP sterk in op AI-technologie. “We hebben AI ingebed in Signavio, LeanIX en onze methodologie. We zien verbeteringen van meer dan 30% in wendbaarheid bij migraties,” aldus Hameroff.

Klanten kunnen kiezen voor een greenfield-implementatie (volledig opnieuw beginnen) of een brownfield-implementatie (migreren van bestaande systemen), afhankelijk van hun situatie. Voor die laatste situatie heeft SAP ook veel AI-tools ontwikkeld, om hierbij te ondersteunen.

Technologie én change management

Opvallend is dat SAP evenveel investeert in transformatie als in technologie. “Onze pre-sales organisatie is volledig gericht op hoe we klanten kunnen helpen hun mindset en processen te veranderen,” benadrukt Hameroff.

Dit is cruciaal omdat verandering vaak moeilijk is voor mensen. SAP biedt daarom workshops en ondersteuning voor de menselijke kant van ERP-implementaties. “Als de klant niet succesvol is met wat we verkopen, zijn we geen innovatiepartner maar slechts een technologieleverancier.”

Flexibele aanpak

SAP ziet klanten verschillende routes nemen: sommigen kiezen voor greenfield, anderen voor brownfield, en velen voor een combinatie waarbij bepaalde oplossingen geleverd worden vanuit S/4HANA Cloud Private Edition, terwijl andere via SaaS-oplossingen uit de SAP public cloud worden geleverd.

