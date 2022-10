Providence Equity Partners heeft een succesvol bod van 1,4 miljard euro uitgebracht op de overname van A2Mac1, een datadienstverlener voor automotive-bedrijven. De Europese financiële markt heeft betere dagen gekend, maar dat lijkt de investeerder niet te deren.

Providence Equity Partners staat op het punt om het Franse A2Mac1 over te nemen voor 1,4 miljard euro. De eigenaar van A2Mac1, Five Arrows Principal Investment, zit aan tafel met Providence omdat het bod bestaande biedingen overtrof. Grote namen als EQT en TA Associates toonden eerder interesse in A2Mac1.

Providence Equity Partners

Het portfolio van Providence is bekend in de financiële industrie. Een van de bedrijven waarin Providence investeert is KPA, een Amerikaans technologiebedrijf dat compliance-oplossingen ontwikkelt voor autodealers.

De Europese financiële markt heeft betere dagen gekend, maar Providence waagde de sprong en bracht een bod uit op A2Mac1. Providence focust op bedrijven in de media, het onderwijs, de communicatie en de IT. In totaal beheert de organisatie 32 miljard dollar aan kapitaaltoezeggingen.

A2Mac1

A2Mac1 verleent data analytics- en benchmarking-diensten in de automotive-industrie. Het klantenbestand van het bedrijf richt zich onder andere op original equipment manufacturers (OEM).

Het besluit van Providence mag geen verrassing heten. A2Mac1 is uiterst succesvol en sluit aan op het bestaande portfolio van de organisatie. Het bod van Providence is 30 keer hoger dan de nettowinst van A2Mac1 (ongeveer 50 miljoen dollar). Het bedrijf werd eerder overgenomen door Five Arrows Principal Investment voor 200 miljoen dollar.

Analisten beschouwen het bod als een van de belangrijkste overnames van de afgelopen maanden. Economen vrezen wereldwijd voor een recessie. De marktomstandigheden in Europa zijn allesbehalve optimaal. Met het bod van 1,4 miljard euro deed Providence een opmerkelijke zet. De tijd zal leren of Providence A2Mac1 in de komende jaren helpt bij het verbeteren van bestaande processen en het verhogen van de bedrijfswaarde.

