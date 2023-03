Het bedrijf belooft dat Tableau Desktop “de productiviteit verhoogt en tijd en geld bespaart”.

Deze week kondigde Salesforce’s Tableau de release van Tableau Desktop 2023.1 aan. De nieuwe suite biedt “Accelerator Data Mapping, Tableau for Slack verbeteringen, Identity Pools en meer”, aldus het bedrijf.

Kuber Sharma, Tableau’s Director of Product Marketing, detailleerde de nieuwe verbeteringen in een blogpost. De headliner is volgens Sharma de vereenvoudigde Tableau Accelerator-configuratie. Hierdoor kunnen gebruikers sneller een Accelerator opzetten met hun eigen data, zegt hij, dankzij de nieuwe Data Mapping tool in Tableau Desktop.

Data Mapping vereenvoudigt Tableau Accelerators

Data Mapping is een Tableau Desktop-tool die bovenop Accelerators is gebouwd, legt Sharma uit. “Het vereenvoudigt de setup zodat je nog sneller aan de slag kunt. In plaats van handmatig velden te vervangen zodra je verbinding maakt met je gegevens, volg je de nieuwe begeleide ervaring”, schrijft hij.

Er is ook een verbetering in hoe Tableau werkt met Slack. “De nieuwste Tableau voor Slack app verbeteringen maken het nog makkelijker om data in het middelpunt van elke conversatie en beslissing te plaatsen”, schrijft Sharma. Met de verbetering kunnen gebruikers gemakkelijker Tableau Views zoeken en delen in directe berichten en kanalen. “En wanneer je Tableau-content deelt, worden metadata en permissiebewuste previews weergegeven, zodat je team snel relevante informatie kan herkennen en erop kan reageren”, voegt Sharma toe.

Tableau Server is ook verbeterd

Tableau Server biedt nu betere ondersteuning voor zowel interne als externe gebruikers door het gebruik van “Identity Pools”. Hiermee kunnen gebruikers de strikte beperking van één identiteitsopslag in Tableau Server doorbreken, legt Sharma uit. Een Identity Pool is de combinatie van een “Source of Users” – traditioneel de Identity Store genoemd – en een authenticatiemechanisme.

Er is ook een nieuwe functie voor gebruikersattributen, waarmee gebruikers eventuele aanvullende informatie over gebruikers kunnen opnemen en naar Tableau kunnen sturen wanneer de gebruikers zich aanmelden. Tableau geeft de informatie dan automatisch door als filter, waardoor alleen de bijbehorende gegevens worden getoond.