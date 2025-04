Tableau Next: agentic analytics om BI op een hoger plan te brengen

Met Tableau Next moet business intelligence (BI) gekoppeld worden aan AI-agents. Dankzij agentic analytics zou aan het handwerk voor data-analyse een einde moeten komen. Tableau-CEO Ryan Aytay belooft niets minder dan een geheel nieuw paradigma voor BI.

Tableau Next wordt aangekondigd tijdens de Tableau Conference 2025. Het platform is gebouwd op Salesforce en integreert vanzelfsprekend met Agentforce, de suite aan agentic oplossingen binnen dat platform.

Daar waar traditionele BI arbeidsintensief is en verspreid over aparte systemen, moet agentic analytics dit consolideren. Het meest voor de hand liggend is dat AI-agents allereerst tijdrovende repetitieve taken overnemen, zodat er gefocust kan worden op strategische overwegingen en andere complexe taken.

Een volledig nieuw BI-paradigma

Tableau Next positioneert zichzelf als het eerste open, API-first BI-platform met een workflow-engine die de gehele analytics-reis bestrijkt. Dat is nogal een belofte en moeten we even concretiseren. Het platform bestaat uit verschillende lagen die we hieronder benoemen.

De basis van Tableau Next is de open data-laag die het verbinden met en unificeren van data eenvoudiger maakt dan voorheen. Via Data Cloud kunnen gebruikers toegang krijgen tot data in externe platforms zoals Snowflake, Databricks en AWS Redshift. Dit gebeurt op basis van zero copy, wat snelheid en veiligheid waarborgt en de opslagkosten laat afnemen.

Daarbovenop komt Tableau Semantics, dat gebruikers helpt een single source of truth te bouwen met alle data, verrijkt met context en betekenis. AI-assistantie helpt analisten de tijd voor datavoorbereiding te verminderen. Daar moeten consistente en betrouwbare inzichten ervoor zorgen dat zowel mensen als agents dezelfde bedrijfstaal spreken. Hierna volgt de visualisatie van de data, zoals gebruikelijk in Tableau.

Actiegericht BI-platform

Een fundamenteel verschil met traditionele BI-oplossingen is de actielaag die Tableau Next introduceert. “Tableau Next brengt Salesforce Flow’s automation-kracht naar je data, waardoor workflows soepeler verlopen, taken met AI worden geautomatiseerd en je geld bespaart,” stelt Tableau. Gebruikers kunnen direct vanuit visualisaties acties ondernemen, wat een uiting is van de visie van CEO Ryan Aytay om van Tableau een actieplatform te maken. Lees: een platform waarop je iets doet en niet vooral naar iets kijkt.

De integratie met Salesforce’s Agentforce platform is een essentieel onderdeel van de nieuwe strategie. Recent heeft Salesforce aanzienlijk geïnvesteerd in tools om AI-agents te testen, monitoren en bijsturen. Deze Agentic Lifecycle Management-tools vormen de basis voor de betrouwbaarheid van de agents die binnen Tableau Next opereren.

AI-agents als analytische assistenten

Wat Tableau Next verder onderscheidt zijn de agentic analytics-vaardigheden. Het platform introduceert meerdere gespecialiseerde AI-agents die specifieke taken uitvoeren terwijl ze continu leren van input, feedback en andere agents.

Data Pro is de intelligente data-preparatie-assistent die slimme suggesties doet en zelfs automatisch complexe veranderingen kan verwerken. Concierge biedt directe, betrouwbare antwoorden op datavragen in gewone taal. Inspector zorgt voor proactieve datamonitoring en inzichten door continu data te volgen op belangrijke veranderingen en verbeteringen te voorspellen.

“Deze agents kunnen de tijdrovende en repetitieve taken overnemen en automatisch initiële inzichten naar boven brengen,” legt Tableau uit.

Marketplace voor modulaire uitbreiding

Tableau Next introduceert ook een moderne benadering van de analytics marketplace, die toegang biedt tot herbruikbare, kant-en-klare componenten. Dit volgt een trend die we ook zien bij Salesforce’s AgentExchange, een marktplaats specifiek voor het delen en implementeren van AI-agents.

De marketplace is gebouwd op een uniek raamwerk dat de flow van data naar semantische modellen, naar visualisaties en acties naadloos integreert. Deze naadloze verbinding waarborgt vertrouwen en consistentie, terwijl een modulaire architectuur uitbreidbaarheid, innovatie en schaal mogelijk maakt zonder controle op te offeren.

Agentic AI komt ook naar bestaande producten

Voor organisaties die nog niet klaar zijn voor de cloud, investeert Tableau ook in bestaande producten met stevige roadmaps. Dit omvat het brengen van Tableau Agent naar Tableau Public, waarmee de technologie voor een breder publiek beschikbaar komt.

Daarnaast is agentic AI al mogelijk on-premises via een Tableau Server Dashboard Extension die een conversatie-interface biedt met de LLM-oplossing van een bedrijf, en Tableau’s VizQL Data Service om een gepubliceerde databron achter de schermen te bevragen.

Tableau is niet de enige die BI koppelt aan agentic AI. Zo voegt ook AWS dit toe aan zijn QuickSight BI-oplossing. De integratie van AI-agents in BI-tools lijkt dus een logische volgende stap die alle spelers op den duur gaan nemen.