Het programma wil startups in generatieve kunstmatige intelligentie ondersteunen.

Deze week kondigde Amazon Web Services (AWS) de lancering aan van een nieuw programma “ontworpen om de meest veelbelovende generatieve AI-startups over de hele wereld naar een hoger niveau te tillen”.

De “AWS Generative AI Accelerator” is een programma van 10 weken “ontworpen om als katalysator te fungeren”, aldus AWS. Het doel is om startups in generatieve AI te helpen “hun ideeën van de grond te krijgen”.

“Met een programma dat is afgestemd op de behoeften van generatieve AI-startups, biedt de AWS Generative AI Accelerator toegang tot impactvolle AI-modellen en tools, aangepaste go-to-market-strategieën, machine learning stack-optimalisatie en meer”, aldus de aankondiging. Geselecteerde startups krijgen ook toegang tot netwerkmogelijkheden met “grootheden uit de industrie”,” evenals potentiële investeerders en klanten.

Daarnaast belooft de cloudgigant dat de geselecteerde startups tot 300.000 dollar aan AWS-credits zullen ontvangen om hun producten en diensten op de tech stack van AWS te bouwen, evenals toegewijde zakelijke en technische mentoren die op basis van de bedrijfstak, de markt en de fase worden toegewezen.

Wie komt in aanmerking?

AWS zegt dat startups die in aanmerking komen een minimal viable product (MVP) moeten hebben ontwikkeld en “enige tractie met klanten” moeten hebben. Ze moeten ook werken aan de verbetering van hun productwaardepropositie om te kunnen schalen. Hoewel het programma openstaat voor alle startups, zullen degenen die al op AWS bouwen het meeste voordeel hebben van het speciale AWS Solutions Architect-team van de accelerator, aldus het bedrijf.

Het programma staat open voor bedrijven over de hele wereld, zonder beperkingen rond use case. “We willen bedrijven in staat stellen generatieve AI toe te passen op oplossingen van juridische en marketing, tot software engineering, groene energie en biowetenschappen, waaronder het ontdekken van medicijnen”, voegt AWS toe.

Startups hebben tot 17 april de tijd om zich aan te melden. AWS maakt de winnende aanvragers bekend tijdens een evenement op 25 mei. Voor de startups die zijn geselecteerd om deel te nemen, gaat het programma op dezelfde dag van start.

De AWS Generative AI Accelerator loopt van 25 mei tot en met 27 juli.

