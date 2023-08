Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, heeft een nieuw AI-model ontwikkeld en gedoneerd aan de open source-community. Het model draagt de naam SeamlessM4T en hiermee kan tekst en spraak worden getranscribeerd en vertaald in bijna 100 talen. Volgens Meta is het een doorbraak waarmee vertaal en transcribeer tools naar een veel hoger niveau kunnen worden gebracht.

Met SeamlessM4T kunnen er volgens Meta grote stappen worden gezet op het gebied van speech-to-speech maar ook speech-to-tekst. De belangrijkste doorbraak met dit model is toch wel dat het één enkel model is voor bijna 100 talen. Het model kan daardoor zelf de taal detecteren en omzetten, zonder dat hiervoor weer een ander model moet worden benadert. Dit zorgt voor razendsnelle vertalingen, waardoor mensen in realtime in verschillende talen met elkaar kunnen communiceren.

Meta lijkt hiermee een zeer krachtig model in handen te hebben en het is dan ook bijzonder dat het dit open source maakt. Veel andere techgiganten zijn ook bezig met dergelijke oplossingen. Zo werkt Google aan het Universal Speech Model, een model dat straks uiteindelijk 1000 talen moet gaan ondersteunen. Ook Amazon en Microsoft blijven niet achter op dit gebied, uiteindelijk bieden zij allemaal vertaaldiensten aan waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Meta heeft met SeamlessM4T een opvolger voor het No Language Left Behind project waar we vorig jaar al eens over schreven. Het doel was toen om met minimale input een taalmodel te ontwikkelen. Nu is er dus één model voor alle talen.

Data van model?

Het is overigens nog wel onduidelijk welke data Meta precies heeft gebruikt om zijn model mee te ontwikkelen. Het stelt dat het gaat om publiekelijk beschikbare data. Techcrunch heeft hier vragen over gesteld, maar kreeg geen eenduidig antwoord. Wel dat het om tientallen miljarden zinnen gaat en meer dan 4 miljoen uur aan spraak van het internet. Er lopen inmiddels al verschillende rechtszaken omdat makers van content niet zo blij zijn dat hun materiaal wordt gebruikt om modellen te ontwikkelen die in veel gevallen later worden gebruikt in commerciële producten. Dat betekent dat een derde partij geld verdiend met hun creatie.

Meta liet wel weten dat het geen materiaal heeft gebruikt waar copyright op zit. Dat het voornamelijk gaat om open source en gelicenseerde bronnen.