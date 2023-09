SAS heeft een overeenkomst bereikt met TD Synnex om de primaire globale distribiteur te worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een two-tier distributiemodel: TD Synnex biedt channelpartners tools zodat zij klanten de gewenste SAS-oplossing bieden.

De overeenkomst heeft betrekking op de Europese, Amerikaanse en Aziatische markt. “Het omarmen van distributie en het versterken van onze samenwerkingen via indirecte kanalen is een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie”, aldus John Carey, Vice President Global Channels bij SAS. “Onze nieuwe overeenkomst met TD Synnex zal ons helpen de schaalbaarheid te verbeteren, onaangeboorde markten te bereiken en resultaten te leveren voor onze klanten samen met onze gewaardeerde SAS-partners.”

De analyticsleverancier geeft aan dat resellers van SAS-oplossingen zullen profiteren van een versterkte ervaring via TD Synnex. Ze moeten door de overeenkomst toegang krijgen tot aanvullende expertise, een toegewijde regionale aanwezigheid en verder bereik in nieuw markten. Partners kunnen door de beschikbaarheid van SAS via TD Synnex de customer experience verbeteren, zo is de gedachte.

Het bekendmaken van TD Synnex als primaire globale distribiteur vindt plaats tijdens SAS Explore. Tijdens deze techconferentie maakte SAS ook nieuwe Viya-tools bekend, alsmede een samenwerking met Microsoft voor generative AI.