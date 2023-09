SAS heeft tijdens zijn Explore-techconferentie Viya Workbench en App Factory onthuld. Hiermee wil SAS gebruikers de tools geven om snel AI-modellen en -applicaties te kunnen bouwen.

De toekomstige uitbreidingen zullen deel uitmaken van Viya, het platform waarmee SAS zaken rondom data, AI en analytics ondersteunt. CTO Bryan Harris geeft aan dat het platform voortdurend wordt aangepast aan de behoeften van data scientists en ontwikkelaars, met het oog op meer productiviteit en snellere innovatie.

On-demand analytics

Viya Workbench is de lichtgewicht ontwikkelomgeving die snel code uitvoert op een cloud-native, efficiënte en veilige manier. Gebruikers kunnen in de omgeving modellen bouwen door te coderen in de SAS-taal, maar ook Python en R zijn mogelijkheden. Daarnaast zal Viya Workbench de drie clients, Jupyter Notebook, Visual Studio Code en SAS Enterprise Guide, ondersteunen.

De App Factory is daarentegen ontworpen als ontwikkelomgeving voor op maat gemaakte, AI-gedreven applicaties. De tool maakt het mogelijk om React-, TypeScript- en Postgres-apps te creëren. De setup en integratie van een cloud-native tech stack is geautomatiseerd, geeft SAS aan, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het bouwen van modellen en het in productie brengen van AI-apps.

SAS geeft ook een voorbeeld van hoe App Factory in de praktijk kan werken. Zo gebruikt de SAS Energy Forecasting Cloud de App Factory om planners en managers te ondersteunen met modellen. Zij kunnen de modellen gebruiken voor het voorspellen van de piekstroomvraag. Het genereert voorspellende inzichten in vraag en aanbod om nutsbedrijven te helpen de stabiliteit te behouden en het kostenplaatje te verbeteren.

Viya Workbench is momenteel als private preview beschikbaar. Een algemene release is gepland voor begin 2024. Voor App Factory geldt momenteel een geplande beschikbaarheid in 2024, zonder dat SAS daarbij een specifieke datum noemt.

