SAS heeft aangekondigd fors in te gaan zetten op generative AI. Aan de basis zal naast SAS-technologie ook Microsoft Azure OpenAI staan.

De aankondiging staat centraal tijdens de Explore-techconferentie, waar Techzine aanwezig is. SAS en Microsoft werken al geruime tijd samen. In die tijd is Azure zelfs benoemd tot de preferred cloud provider. Op die goede relatie tussen de techleveranciers wordt nu dus voortgeboorduurd.

“We weten dat SAS uitblinkt in brancheoplossingen met een grote verscheidenheid aan expertise, en we zijn verheugd om onze samenwerking met deze opkomende technologie uit te breiden”, stelt Brad Carlstedt, Global Director of Partner Development bij Microsoft. “Door gebruik te maken van de Azure OpenAI-technologie kunnen we wereldwijde enterprise organisaties helpen de productiviteit en het vertrouwen van hun ontwikkelaarsteams te vergroten.”

Generative AI productiviteit

SAS noemt de mogelijkheid om conversationele ervaringen te creëren uit grote datasets de kracht van large language models. Tegelijkertijd zijn LLM’s niet ontworpen om kwantitatieve berekeningen van enterprise systemen te integreren. Dat is precies wat SAS en Microsoft willen aanpakken.

Hiervoor zullen ze een integratie ontwikkelen die de schaal van Microsoft Azure OpenAI combineert met de bestaande analyses die bedrijven gebruiken met SAS, met als doel het nemen van operationele beslissingen te ondersteunen.

De private preview van de integratie zal eind dit jaar beschikbaar komen.

