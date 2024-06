AWS wil GenAI-start-ups binden met miljoenen aan gratis cloud credits

AWS wil zich nadrukkelijker profileren als de belangrijkste hyperscaler waar GenAI-start-ups hun LLM’s ontwikkelen en onderbrengen. Hiervoor stelt de techgigant nu een totaalbedrag van 230 miljoen dollar (215 miljoen euro) aan gratis AWS cloud credits beschikbaar.

De nieuwe incentive van 230 miljoen dollar in gratis cloud credits van de techgigant is specifiek bedoeld voor GenAI-start-ups die zich nog in de eerste fase van ontwikkeling bevinden. De credits moeten hen de nodige computerrekenkracht, diverse LLM’s en diensten bieden om hun ideeën verder uit te werken en deze via AWS te verkopen. Deze zaken moeten de start-ups verder helpen meer flexibel te zijn. Uiteindelijk moeten zij daardoor in staat zijn GenAI-oplossingen sneller te realiseren en op te schalen met de juiste security, verantwoordelijkheid en consistentie, geeft de cloud-provider aan.

Extra investering voor beloftevolle start-ups

Een gedeelte van de gereserveerde 230 miljoen dollar spendeert AWS aan de tweede lichting van zijn Generative AI Accelerator-programma. Dit programma van tien weken, eigenlijk een incubator, probeert de meest beloftevolle GenAI-start-ups te ontdekken. Geselecteerde GenAI-start-ups ontvangen tot één miljoen dollar aan AWS-credits, naast toegang tot experts van de techgigant, mentorprogramma’s en introducties bij potentiële investeerders.

In de tien weken die de start-ups binnen het programma hebben, kunnen zij producten voor verschillende verticale segmenten proberen te ontwikkelen. Denk daarbij aan onder meer de financiële dienstverlening, de life sciences, de gezondheidszorg, de media- en entertainment- en duurzaamheidssector. Met de verkregen AWS credits kunnen de start-ups binnen dit laatste programma onder meer hun GenAI LLM’s bouwen, trainen, testen, finetunen en uiteindelijk op de markt brengen.

Eerdere gratis AI cloud credits

AWS biedt niet alleen voor deze specifieke GenAI start-ups cloud credits die voor AI-doeleinden kunnen worden ingezet. Eerder dit jaar breidde de techgigant zijn cloud creditprogramma al uit naar gratis toegang tot LLM’s als Llama 3 van Meta, Cohere, Mistral AI en Anthropic. Dit alles in Amazon Bedrock.

Tip! Bij AWS staat de geldkraan flink open. Miljarden zullen gaan naar Europese datacenters. Je hoort er alles over in onze laatste podcast.