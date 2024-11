Tableau houdt business intelligence (BI) springlevend

Business intelligence lijkt in een moderne organisatie haast onmisbaar om tot besluiten te komen. Toch is alleen het fundament van BI – het dashboard – in veel gevallen niet meer genoeg. Er waait met generatieve AI en agentic AI een nieuwe wind die van BI een dynamischere discipline maakt. In gesprek met CEO Ryan Aytay en CPO Southard Jones gaan we in op hoe Tableau in 2024 en daarna relevant blijft.

Aytay ziet ook dat BI fundamenteel aan het veranderen is. Vroeger was het een vrij statische data-discipline. Je bekeek een dashboard om de gepresenteerde data – hoe mooi ook – grotendeels zelfstandig volledig te analyseren. Op zichzelf waren dat fraaie presentaties van de bedrijfsdata, maar kun je alles wel juist interpreteren? En is het mogelijk om op basis van zo’n visualisatie tot de juiste actie te komen? Juist dat is essentieel bij een geïnformeerde manier van werken.

“Onze intentie is om van Tableau echt een actieplatform te maken”, aldus Aytay. De CEO ziet daar met generatieve AI en ook agentic AI mooie kansen voor. “Het versnelt de hele beweging. Ik geloof niet dat dashboards aan het eind van hun bestaan zijn, maar dat ze evolueren.”

BI in dagelijkse workflow

Het actieplatform dat Aytay voor ogen heeft, moet ervoor zorgen dat BI niet langer een geïsoleerde activiteit is. Traditioneel worden dashboards vaak slechts een paar keer per maand geraadpleegd voor performance management. Het doel is dan trends te ontdekken en op basis daarvan verbeteringen door te voeren. Volgens Jones zal dit type analyse niet helemaal verdwijnen, omdat werknemers periodiek naar data zullen moeten blijven kijken. “Voor iemand die regelmatig prestaties meet, zijn dashboards erg handig. En dit performance management op basis van rapporten zal nodig blijven”, aldus de Chief Product Officer van Tableau.

BI blijft in dat geval een statische zaak, precies omdat dat in het omschreven scenario van Jones relevant is. Maar als onderdeel van een actieplatform zal BI steeds meer in dagelijkse werkzaamheden worden geïntegreerd. Het data-driven paradigma wordt immers in toenemende mate omarmd. Dat vraagt een werkwijze die verder gaat dan enkel performance management: een BI-tool die niet alleen de basis vormt voor een dataprofessional, maar waarmee ook business users overweg kunnen. Accountants, HR-medewerkers en marketeers – het zijn zomaar wat voorbeelden van beroepen die met de dag afhankelijker worden van data-analyse.

Nieuwe laag voor interactie

Je zou je af kunnen vragen of het gaat lukken om analytics breder in dagelijkse werkzaamheden te implementeren. Dat streven heeft de BI-wereld al langer, maar de gewenste snelheid om dit te bereiken wordt niet altijd gehaald. Toch liggen de zaken met generatieve AI en agentic AI nu anders. De eerste soort verlaagt de drempel om met data te werken aanzienlijk. Wil je snel feitelijke informatie over salesactiviteiten? Vraag het aan een chatbot die met het BI-platform overweg kan en je krijgt het in de juiste visualisatie gepresenteerd – allemaal zo real-time mogelijk.

Het fijne hierbij is dat de visualisatie kan worden geleverd in een tool die de medewerker veel gebruikt. Bedrijven die de brede stack van Tableau-moeder Salesforce afnemen, kunnen de visualisatie bijvoorbeeld in Slack zien. Zo’n soort integratie maakt het werk van een BI-ontwikkelaar ook aangenamer. Die is er immers om visualisaties zo toegankelijk mogelijk te maken. Precies dat gebeurt door een visualisatie in Slack te tonen. Het is voor een reguliere gebruiker niet langer nodig om voor basistaken van tool te wisselen.

De filosofie van een actieplatform komt nu zoveel mogelijk samen in het nieuwe premiumpakket Tableau+. In ons gesprek vergelijkt Aytay dit aanbod met de meest uitgebreide versie van de iPhone, waarin je alle beste features van het toestel vindt. Wil je alle AI-functies van Tableau gebruiken en daarmee het volledige actieplatformpotentieel benutten, dan is het premiumaanbod de logische keuze. Zo is de AI-assistent Tableau Agent, waarmee je kunt chatten over data preparation- en visualisatietaken, enkel in Tableau+ beschikbaar.

Proactieve inzichten waar je wilt

De volgende stap om van Tableau een actieplatform te maken, is sinds begin dit jaar aanwezig in de vorm van Pulse. Aan deze generatieve AI-tool wordt al jaren gewerkt, maar nu functioneert deze volledig binnen Tableau Cloud. Wat doet Tableau Pulse? In het voorbeeld van performance management dat Jones deelde, gaven we al aan dat dashboards traditioneel afhankelijk zijn van de gebruiker die zelf inlogt om inzichten te verzamelen. Precies dat draait Pulse om. Het houdt gebruikers proactief op de hoogte van relevante veranderingen in data. Het systeem monitort data continu en stuurt automatisch meldingen bij significante afwijkingen, zoals dalende KPI’s of een plotselinge stijging in verkoopcijfers.

Pulse houdt hiervoor enkel de relevante data in de gaten voor een specifieke werknemer. Daar is Pulse voor geïnstrueerd. Op basis van AI genereert het een natuurlijk ogend tekstbericht en vult het dat aan met een datavisualisatie, zodat het zo begrijpelijk mogelijk is. Deze inzichten worden geleverd via het kanaal naar voorkeur, zoals Slack, e-mail of de Tableau Mobile-app. Het leveren van inzichten via verschillende kanalen moet medewerkers meer betrekken bij BI, doordat ze precies de informatie ontvangen die op dat moment relevant is.

Om Pulse te gebruiken moet een organisatie dus wel vertrouwen op Tableau Cloud. Dat kan voor sommige gebruikers een uitdaging zijn, omdat een aanzienlijk aantal klanten nog gebruikmaakt van Tableau Server. Vooralsnog blijft Pulse een Tableau Cloud-feature, waarmee het volledig kan vertrouwen op de performance-voordelen van analytics in de cloud. Bovendien is de meest geavanceerde versie van Pulse enkel binnen Tableau+ beschikbaar, die zich onderscheidt met extra opties voor controle, schaalbaarheid en conversaties via chat.

Maatwerk binnen organisaties

Bij analytics geldt dat een platform out-of-the-box veel moet kunnen leveren om zoveel mogelijk zakelijke scenario’s standaard te dekken. Tegelijkertijd is het nodig tegemoet te komen aan unieke behoeften van organisaties. Tableau zet hiervoor in op de uitbreiding van zijn marktplaats, ook wel Exchange. Hier krijgen gebruikers toegang tot kant-en-klare oplossingen. De oplossingen worden onderverdeeld in ‘Accelerators’ voor op maat gemaakte dashboards, ‘Dashboard Extensions’ voor het toevoegen van functies aan het dashboard, ‘Connectors’ voor het verbinden met andere databronnen en sinds kort ook ‘Viz Extensions’ voor het toevoegen van webapplicaties die de visuele mogelijkheden uitbreiden.

In Exchange bevinden zich oplossingen van Tableau zelf, maar ook van derde partijen. Deze oplossingen zijn vaak erg nuttig voor bedrijven met zeer gerichte wensen. Ze kunnen snel een toepassing binnen de marktplaats aanschaffen en aan de slag gaan, zonder veel configuratiewerk. Dat betekent een snelle implementatie van een nieuwe BI-toepassing, in plaats van tijdrovende projecten voor BI-engineers en -consultants. Zij kunnen zich dan richten op de unieke projecten van het bedrijf.

De (agent)kracht van Salesforce

Hoewel Tableau tot de topkeuzes behoort in het analyselandschap, zijn sommige organisaties bezorgd over de toekomst van het product nu het onder Salesforce valt. We brengen dit ter sprake tijdens ons gesprek met Aytay en Jones. Aytay benadrukt dat Tableau juist sterker is geworden door de mogelijkheden van Salesforce. Het BI-platform heeft bijvoorbeeld een nauwe integratie met Agentforce, niet te verwarren met Tableau Agent. De koppeling met Agentforce brengt het agentic AI-verhaal als onderdeel van een actieplatform verder.

Wanneer je een inzicht uit Tableau haalt dat vervolgacties binnen een CRM-systeem vereist, zorgt de koppeling met Salesforce voor een naadloze workflow. Stel dat de databron Tableau een daling in klanttevredenheid vaststelt. Agentforce kan dan suggesties doen voor initiatieven, zoals kortingscampagnes of verbeterde klantservice. De AI-agent kan die acties geautomatiseerd uitvoeren door te vertrouwen op de bouwblokken ‘Topics’ (definiëring van de toepassing), ‘Instructions’ (de instructies voor de Topic) en ‘Actions’ (intelligente stappen).

Het actieplatform dat Tableau voor ogen heeft, is daarmee voor nu compleet. Met de pas beschikbare mogelijkheden van agentic AI zal er echter nog veel veranderen. AI-agents moeten straks voor allerlei business users bruikbaar zijn. Dit maakt BI een discipline die springlevend is en blijft.

