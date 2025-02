Data-analisten nog altijd erg afhankelijk van spreadsheets

Uit nieuw onderzoek van Alteryx blijkt dat data-analisten AI zien als een boost voor hun productiviteit. Toch blijft 76 procent van hen afhankelijk van spreadsheets.

De data-analisten gebruiken spreadsheets – zoals Excel en Google Sheets – als primaire tools voor data cleaning en preparing. Dat brengt risico’s met zich mee voor de datakwaliteit. Denk aan het gevaar van menselijke fouten, bijvoorbeeld door type- of formulefouten. Ook biedt het gebruik van spreadsheets vaak minder opties voor datavalidatie.

Er gaat dan ook veel tijd zitten in handmatige datavoorbereiding. 45 procent van de data-analisten is wekelijks meer dan zes uur kwijt aan het opschonen van data. “Deze voortdurende afhankelijkheid van handmatige datamanipulatie kan inefficiënties en, nog belangrijker, onnauwkeurigheden creëren – wat, gezien de afhankelijkheid van AI van data, de kwaliteit van de AI-output zou kunnen bedreigen”, aldus Alteryx.

Strategische rol neemt toe

Het onderzoek, waarbij 1.400 data-analisten wereldwijd werden ondervraagd, toont tegelijkerijd aan dat zeven op de tien analisten vinden dat AI en automatisering hen effectiever maken in hun werk. Daarnaast wordt de rol van data-analisten steeds strategischer, waarbij 94 procent aangeeft dat hun werk invloed heeft op strategische besluitvorming.

Slechts 17 procent van de ondervraagde analisten is bezorgd dat AI hun baan zal overnemen. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2024, toen nog 65 procent van de IT- en dataleiders verwachtte dat generatieve AI bestaande functies zou vervangen.

